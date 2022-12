Jacqueline Bracamontes sufrió aparatosa caída: “En mi vida me había pasado algo así”

Jacqueline Bracamontes sufrió aparatosa caída (Fotos: Instagram/@jackybrv)

Jacqueline Bracamontes es uno de los rostros más reconocidos y recordados con cariño por los amantes de las telenovelas, sin embargo, se volvió tendencia luego de protagonizar un viral momento en redes sociales. Tras compartir un video donde se puede apreciar a detalle la aparatosa caída que tuvo, la actriz confesó todo sobre el momento.

La intérprete de se encontraba grabando un promocional para las fiesta decembrinas de la cadena americana Telemundo, a lado del presentador Carlos Adyan, cuando tras dar unos coordinados pasos de baile, algunas vueltas e, incluso, una inclinación típica de coreografía en dúo, terminó resbalando con sus tacones, cayendo al suelo sin poder sostenerse o amortiguar el golpe con su compañero.

“En mi vida me había pasado algo así… Pues siempre hay una primera vez… #suelo #azoté #sidolió #auch #caída #oso #bloopers #christmas #navidad #Telemundo @telemundo Mi sobrino dice que me tiraste @carlosadyan La risa y gritos del final son de @laurasbarcelo”, escribió como descripción en Instagram, haciendo del breve clip toda una sensación en dicha plataforma social.

Su compañero de Telemundo no dudó en sumarse a la carilla de la protagonista de melodramas, expresando que fue muy divertido, aunque dejando en claro que no había sido el culpable, aunque tampoco un buen rescatador, pues cuando intentó ayudar Bracamontes ya estaba en el suelo.

“¿Se cayó o la tiré? Parecía como el episodio final de Rubí Ay te amo @jackybrv Lo importante es que estas bien y que se vio súper la bajada en la campaña”, escribió, retomando la viral escena que tuvo su compañera Bárbara Mori en el clásico de Televisa escrito en primer instancia por Yolanda Vargas Dulché.

Diversos colegas de la industria del entretenimiento no han dudado en tomar con el mismo sentido del humor el aparatos momento, siendo su ex campero de Televisa Sebastián Rulli uno de los que más reacciones ha generado debido a que la dupla que protagonizaron en el año 2004 sigue estando vigente en el colectivo social. A ello se han sumado estrellas como Paulina Rubio, Adamari López, Ninel Conde, David Salomón, entre otros.

Celebridades han reaccionado al momento (Foto: Captura Instagram)

Internautas también han externado sus más divertidos comentarios, dejando de un lado cualquier preocupación sobre el estado de salud de la actriz, pues como ya ha externado estar bien y que todo se trató de un “taconazo”, la seriedad ha pasado a segundo plano.

“Es el video más divertido que he visto en meses”. “De verdad que no la vio venir, pero era de esperarse después de andar como trompo por todo el set”. “La reacción de él también me da mucha vida pues ni alcanzó a meter las manos para salvarla, solo para levantarla después de tremendo golpe”. “Que fuerte se ve pero las risas le dan vida al video, tanto que ni los camarógrafos se aguantaron las risas”. “Ya casi termina el año pero ya entró en mi top 5 de los videos más cargad*s del 2022″, escribieron seguidores.

Hace solo un par de meses, la hija de la actriz y conductora sufrió un accidente con una puerta que le provocó una fractura en un dedo de la mano, lo que hizo que terminara en el hospital en la sala de emergencias con 6 puntadas. Por lo que ahora sus fans aseguran que los accidentes “aparatosos” ya son de familia.

Su hija hace un par de meses también tuvo un accidente (Foto: Captura de Pantalla de historias de Instagram: @jackybrv)

El padre de la menor, Martin Fuentes, narró en sus historias de Instagram todo lo sucedido, donde reveló que la pequeña se había fracturado el dedo, además se había roto el tendón y había terminado con puntadas y con una uña pegada: “Renny rocks es muuuuy valiente. Se cortó y fracturó el dedito con una puerta, mi pobre bebé... Estoy impresionado con lo valiente que es mi Renny”.

