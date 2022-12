Diputada de Morena votó en contra de la Reforma Electoral y compañeros exigieron su expulsión del partido

Adela Ramos Juárez, diputada de Morena en Chiapas, no acompañó la votación del partido a favor de la Reforma Electoral de AMLO. (Facebook)

Durante la sesión de este 6 de diciembre, la Cámara de Diputados desechó el proyecto de Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador, pues no obtuvo la aprobación de dos terceras partes de los presentes (mayoría calificada).

Uno de los 225 votos en contra de la iniciativa del presidente fue emitido por Adela Ramos Juárez, representante del Distrito 2 (Bochil) de Chiapas por Morena, lo cual encendió las alertas al interior del partido.

“El valor del ser humano está en: ANTENERSE DE PARTE DE LA JUSTICIA. AUNQUE SE DESPLOMEN LOS CIELOS”, escribió la diputada morenista en sus redes sociales luego de declinar las modificaciones en materia política-electoral impulsadas por el mandatario federal.

Su decisión causó, en primera instancia, incredulidad por sus compañeras y compañeros de bancada quienes, al confirmar la negativa de Ramos Juárez, se mostraron indignados e incluso pidieron que fuera separada de su cargo en la organización.

El valor del ser humano está en: MANTENERSE DE PARTE DE LA JUSTICIA. AUNQUE SE DESPLOMEN LOS CIELOS. — ADELAnteCHIAPAS (@AdelaRamosJ) December 7, 2022

“¿Qué pasó con esa compañera? Ya no debe de estar en el Grupo Parlamentario de Morena”, comentó Andrea Chávez Treviño, legisladora de la bancada guinda, durante una transmisión en vivo desde San Lázaro.

“Yo creo que hay compañeros que no están cumpliendo con lo que el pueblo de México nos orientó [...] Llamo al Comité Ejecutivo Nacional de Morena a que tome cartas en el asunto porque no podemos ir a una votación más con compañeros que no cumplen”, se escucha decir al diputado Ángel Domínguez Escobar en el video.

Sumado a ello, la legisladora Ramos Juárez comenzó a recibir un sinfín de comentarios y acusaciones de traición, tanto por militantes del partido oficialista como por simpatizantes de la reforma en materia electoral.

Integrantes de @DiputadosMorena pedirán que Adela Ramos Juárez, representante por Bochil, deje de pertenecer a la bancada de @NacionalMorena por el voto en contra de la Reforma Electoral, @sandyluzleon pic.twitter.com/Eb9jsobdbX — Jorge Ceballos (@ceball77) December 7, 2022

Por su parte, Abraham Mendieta, comunicador afín a la llamada Cuarta Transformación (4T), se lanzó en contra de la funcionaria y, de igual manera, exigió su salida de Morena. “Traicionó al pueblo de México votando en contra de la Reforma Electoral junto al PRI y al PAN. Debe ser expulsada del partido, y no tener nunca más un cargo público por nuestro movimiento”.

Ante las críticas recibidas, Adela Ramos Juárez utilizó sus redes sociales para defender su postura y manifestó tener la “conciencia en paz” por votar en contra de la Reforma Electoral y “defender al pueblo”. “Soy testimonio vivo de que el INE debe ser neutral”, escribió la diputada.

“Traición fue votar por el fobaproa. Por la reforma eléctrica. Y son nuestros dirigentes en morena. Yo vote por lo justo aunque el pueblo no lo entienda ahora. Jamas haría daño.. vengo de abajo. Deben conocer la iniciativa y mi historia (sic.)”, expresó Ramos Juárez en Twitter.

Traición fue votar por el fobaproa. Por la reforma eléctrica.

Y son nuestros dirigentes en morena. Yo vote por lo justo aunque el pueblo no lo entienda ahora. Jamas haría daño.. vengo de abajo. Deben conocer la iniciativa y mi historia

Saludos https://t.co/mli93xbgck — ADELAnteCHIAPAS (@AdelaRamosJ) December 7, 2022

Por otro lado, tanto militantes de Morena como opositores del partido oficialista destacaron que la diputada de Chiapas no fue la única que no acompañó a sus compañeros de partido, pues el legislador Carlos Noriega Romero se abstuvo de emitir su voto.

Cabe referir que, ante el rechazo de la Reforma Electoral en primera instancia, Morena puso en marcha una estrategia conocida como el Plan B de AMLO, que consiste en un proyecto de decreto de aproximadamente 300 páginas con algunas modificaciones a la iniciativa original.

Con dicha versión, el partido guinda pretende que se sometan a discusión y votación, en la misma jornada, los cambios a las leyes secundarias en materia electoral.

