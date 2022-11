Va la del “Bronco”: Jaime Rodríguez Calderón buscará denunciar al gobierno de Samuel García

"El Bronco" podría denunciar penalmente a Samuel García (Facebook/Jaime Rodríguez Calderón/CUARTOSCURO)

Tras ser absuelto de los presuntos delitos electorales cometidos, y ahora que la medida cautelar con respecto a la acusación por abuso de autoridad fue modificada, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, anunció que analiza la posibilidad de demandar al gobierno de Samuel García Sepúlveda.

Interrogado por los medios de comunicación, este miércoles 23 de noviembre, reveló que sí está buscando la manera de tomar su “revancha”, luego de la embestida del actual gobierno neoleonés que lo llevó a estar varios meses tras las rejas.

De acuerdo con quien fue el primer gobernador por la vía independiente en México, el daño moral causado tras las acusaciones fue muy fuerte, y más aún con las declaraciones de García Sepúlveda, quien se atribuyó la encarcelación del ex mandatario local, a quien en repetidas ocasiones señaló de corrupción.

Jaime Rodríguez Calderón su absuelto de las acusaciones por delitos electorales (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

“Estoy explorando con mis abogados, porque el daño patrimonial que tuve fue muy fuerte, porque el daño moral también ha sido muy fuerte, porque las declaraciones que se hicieron en ese momento sin tener argumentos y por decir ‘ya está en la cárcel, lo metí al bote’”, reprochó El Bronco.

Por su parte, el ex diputado federal también emitió su opinión con respecto al conflicto que actualmente sostiene el gobernador por Movimiento Ciudadano y el Congreso local, por el nombramiento del nuevo fiscal general de Nuevo León.

Y es que la oposición política en dicha entidad (conformada por el PRI, el PAN y Morena) busca que el encargado de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León sea Adrián de la Garza, quien fue el candidato del tricolor a la gubernatura de la entidad en 2021, cuando venció el emecista.

“El tema del ejercicio de la ley no le corresponde al gobierno, eso es lo que no ha entendido el actual gobierno. Yo siendo gobernador, se hizo la ley para tener un fiscal independiente, en ningún momento yo influía en ninguna investigación; no le hablé nunca al fiscal para decirle ‘oye, este asunto, este caso’”, señaló Rodríguez Calderón.

Samuel García actualmente enfrenta una disputa con el Congreso local por el nombramiento del fiscal (CUARTOSCURO)

“Nunca hablé con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para influir en tal o cual situación, que es lo que creo que no ha entendido el gobierno actual, que debe de dedicarse a gobernador y el tema del fiscal es un tema del Congreso”, apuntó el ex candidato presidencial en 2018.

Por su parte, el agrónomo de profesión aplaudió el trabajo del anterior fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero, quien fue nombrado en 2018 por un periodo de seis años; sin embargo, renunció el pasado 5 de octubre, con la justificación de comenzar su proceso de jubilación.

“Así está estipulado en la ley, así lo acepté yo y así funcionó muy bien porque Gustavo Adolfo hizo un gran trabajo en coordinación con el gobierno”, afirmó el Bronco. No obstante, la salida del fiscal estuvo marcada por las ineficacias durante el caso del feminicidio de Debanhi Escobar, entre otros temas.

Por su parte, Samuel García se ha expresado en repetidas ocasiones en contra del actual modelo de justicia en dicha entidad, donde acusó que la fiscalía no le rinde cuentas a nadie.

La razón de mi detención, siempre lo dije, fue injusta y fuera de toda legalidad.

Hoy, un juez federal lo confirma.

He sido absuelto del supuesto delito electoral. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) October 26, 2022

Fue en ese sentido que —a finales de octubre— a pocos días de darse a conocer la absolución de El Bronco concedida por el juez federal, García calificó el caso como una “corrientada” y arremetió en contra del anterior fiscal.

“Ahí está el asunto del exgobernador, que el mismo fiscal que lo persiguió, se desistió. Yo nunca en mi vida había visto tal corrientada, perdónenme la palabra. Quien persiguió, consignó y llevó ante un juez la vinculación, al mes -por un interés diabólico- se desiste y deja libre al gran delincuente y promotor de la corrupción del gobierno de Nuevo León anterior”, acusó Samuel.

Entre tanto, Jaime Rodríguez dejó la prisión domiciliaria el sábado pasado, tras la modificación de la medida cautelar con respecto al caso Ecovía. el aviso coincidió con la fiesta de XV de su hija Valentina, a la que sí pudo asistir y se le vio “sacando los prohibidos”.

