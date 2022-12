PRD exigió a AMLO y Morena frenar persecución contra Alito Moreno

Adriana Díaz Contreras, secretaria general del PRD, salió en defensa del priista (Twitter/@Jesus_ZambranoG)

La secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) parar con la supuesta persecución política contra el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

Durante un evento en Morelos, la perredista acusó al gobierno federal y los partidos del oficialismo de “acoso político” contra el priista desde el mes de abril a la fecha, situación que calificó como la nueva expresión de violencia institucional y adelantó que, de seguir con dichas actitudes, se podrá ver afectado todo el sistema político mexicano.

Asimismo, puntualizó que la actitud que se ha tomado en contra del también diputado federal ha atentado contra el Estado de derecho, pues indicó que no debería de tolerarse la presión y el chantaje contra la oposición para “obtener por la fuerza” el apoyo a las reformas constitucionales que provienen desde el Ejecutivo Federal.

“Usar las instituciones para espiar a los opositores, presionarlos, chantajearlos y obtener por la fuerza los votos o anuencia de los legisladores, atenta directamente contra el Estado de derecho y el principio republicano de división de poderes”, expresó ante la militancia del Sol Azteca en la entidad del centro del país.

En #Morelos estamos en pie de lucha,hay @PRDMexico para mucho tiempo.En el estado hay mujeres y hombres dispuestos a sacar la casta. ¡No nos van a hundir, vamos a seguir!. Estamos convencidos de que debemos trabajar en unidad para abrirnos a la sociedad y así evitar una dictadura pic.twitter.com/Tm7d6F0F82 — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) December 4, 2022

Asimismo, puntualizó que las “amenazas” por un juicio de desafuero y el posible paso por la cárcel para Alejandro Moreno han generado más polarización y frena que se alcancen acuerdos entre el oficialismo y la oposición, especialmente cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Fue por lo anterior que reiteró su exigencia para que se frene la violencia política al interior de la toma de decisiones del Estado mexicano; además, llamó al mandatario mexicano a asumir la responsabilidad como titular del Ejecutivo Federal para reestablecer el diálogo abierto con todos los grupos políticos.

“Es lamentable que un legislador sufra de espionaje, persecución, violencia política por el hecho de ser opositor y no coincidir con reformas antidemocráticas que atenten contra las instituciones. Ahora vemos que el presidente está cumpliendo con su dicho de ‘mandar al diablo’ las instituciones”

Por último, la perredista reiteró que su instituto continuará con su defensa a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): “Que quede claro, en el PRD queremos democracia ya, no más violencia política”.

El líder del PRI indicó que sigue firme para defender la democracia (PRI)

Las palabras de la perredista se dieron días después de que se dio a conocer que en la Cámara de Diputados prevén que a más tardar el 15 de diciembre se conozca qué pasará con el juicio de desafuero que podría enfrentar Alito Moreno, mismo que fue solicitado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche.

Ante lo cual, el propio priista salió a defenderse e indicó que todo lo que está aconteciendo con su caso se trata de una presumible amenaza de Morena; sin embargo, respondió “no me voy a ningún lado”, dando a entender que no saldrá del país y los instó a que sigan con el juicio de desafuero, pues el PRI votará en contra de al reforma electoral.

“Resisto con el ímpetu que me da la mejor militancia de México, la del PRI; resisto con el ánimo que me inspiran millones de mexicanas y mexicanos que no están dispuestos a permitir más atropellos desde el poder”, sentenció.

