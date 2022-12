Samuel García advirtió al fiscal de Nuevo León que buscará su salida: “La justicia no se partidiza”

Samuel García y Adrián de la Garza compitieron en 2021 por la gubernatura (Foto: especial)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo un llamado este viernes al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián de la Garza, a no “partidizar la justicia”

Samuel García propuso a Guillermo del Toro que los Premios Ariel 2023 sean en Nuevo León Cibernautas neoleonés no vieron con buenos ojos la intención del gobernador, pues señalaron que hay otras necesidades que atender VER NOTA

Y es que a través de su cuenta de Twitter, aseguró que el fiscal tiene una persecución en contra miembros de su gabinete, como represalia por no permitirle llegar a su cargo.

“Que quede claro: la justicia no se partidiza. En Nuevo León seguiremos luchando para tener al mejor fiscal. Adrián de la Garza, saca las manos de la justicia y deja de usar a las fiscalías para perseguir a mi gabinete”

Incluso, antes en entrevista con medios, detalló que los funcionarios perseguidos por De la Garza son su secretario de Gobierno, Javier Navarro Velasco; su Tesorero, Carlos Garza Ibarra; y el encargado del Servicio de Administración Tributaria (SAT),Ulises Carlín de la Fuente.

Que quede claro: la justicia no se partidiza. En Nuevo León seguiremos luchando para tener al mejor fiscal. @AdrianDeLaGarza, saca las manos de la justicia y deja de usar a las fiscalías para perseguir a mi gabinete pic.twitter.com/lz1Zs5LYJx — Samuel García (@samuel_garcias) December 2, 2022

Cabe mencionar que antes de ser fiscal, Adrián de la Garza compitió en las elecciones de 2021 por la gubernatura de Nuevo León con el Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, quedó en segundo lugar, con el 27.96% de los votos, mientas que el emecista logró 36.68 por ciento.

“Él quiso levantar la mano y ponerse de fiscal, el exalcalde de Monterrey, mi ex rival del PRI, Adrián de la Garza. Y obviamente, como lo veté, porque yo no voy a permitir que un político tome el mando de la fiscalía, pues ha habido muchas represalias entre ellas, la Ministerial, que hoy dependen de una persona allegada a él, está teniendo muchas injusticias, un uso faccioso de las policías ministeriales. Tengo a mi secretario de Gobierno y a mi Tesorero y al del SAT perseguidos por ministeriales”

“Adrián ya perdió, tiene que entender que no lo quiere Nuevo León, se tiene que ir del estado y yo no voy a permitir que sea el fiscal. ¡Imagínenselo seis años usando la fiscalía para perseguir! ¡Y, además, político! Sería un completo fracaso en seguridad”, agregó.

Adrián de la Garza durante su campaña electoral con el PRI (Foto: Twitter/AdrianDeLaGarza)

En este sentido, el gobernador agradeció en la misma plataforma el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que va a ir por el actual fiscal, Pedro José Arce Jardón, porque no está coordinado con el gobierno federal y, en vez de perseguir a delincuentes, está persiguiendo a funcionarios estatales.

“Agradezco al presidente López Obrador por su solidaridad y apoyo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública”

“Me dio mucho gusto que el presidente me haya respaldado y que sepa el actual encargado de la fiscalía que voy a ir por él, que vamos a estar checando todo lo que hace porque no puede ser que no esté coordinado, y de perseguir delincuentes ande persiguiendo funcionarios, que acabamos de llegar al gobierno”, dijo en la entrevista.

El presidente López Obrador ha respaldado en varias ocasiones a Samuel García (Foto: Reuters)

El presidente expresó durante la reunión de la Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente expresó su apoyo para el gobernador y dijo que Samuel García es “víctima de una embestida con tintes políticos”.

“No son mis papás”: Samuel García se negó a pedir permiso al Congreso para salir del país El gobernador de Nuevo León se lanzó una vez más en contra de los legisladores, en medio de la polémica por la elección del nuevo fiscal del estado VER NOTA

“No podemos utilizar las fiscalías de los estados, ni la Fiscalía General de la República con propósitos políticos o electorales. Entonces yo quiero manifestar aquí mi apoyo al gobernador de Nuevo León, a Samuel García Sepúlveda. Mi solidaridad, porque está enfrentando una embestida, que considero es de tintes partidistas y no tiene que ver nada con la justicia”, expresó.





Pronóstico de lluvias fuertes para el sureste de México y entrada de nuevo frente frío por el noroeste Se esperan precipitaciones de intensidad fuerte en los estados de Chiapas y Oaxaca, así como chubascos en la región centro del país, incluyendo la capital VER NOTA

SEGUIR LEYENDO: