Kabah reaccionó a las burlas por su rechazo a Qatar 2022: “Que no nos crean nos tiene sin cuidado”

Kabah fue invitado a Qatar 2022 como parte del "Fan Fest" (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

Cuando el grupo Kabah anunció hace unas semanas que había rechazado la invitación que recibió para “representar a México” cantando en el Mundial Qatar 2022, por sus ideales personales, las reacciones de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y muchos pusieron en duda que la banda pop mexicana hubiera estado contemplada para presentarse en tan importante evento deportivo.

Incluso Pati Chapoy pensó que se trataba de una broma que los cantantes de La calle de las sirenas fueran considerados como parte de las atracciones musicales de la justa mundialista realizada en el emirato árabe.

Ahora, los integrantes del grupo que surgió en los años 90 ahondaron en los motivos que los hicieron rechazar la invitación:

“La gente de pronto no tiene mucho conocimiento de lo que sucede en un Mundial, a veces. A ver, no sólo hay eventos, shows y artistas en el inicio y en el cierre de un Mundial, también suceden en las semanas en las que están todos los equipos participando en el Mundial, todos los Fan Fest, y nosotros fuimos invitados en este Fan Fest, como cada cuatro años que llevan a artistas mexicanos, esta vez fuimos nosotros los invitados”, contó Apio Quijano en un encuentro con la prensa.

Los integrantes informaron las razones por las que declinaron la invitación (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

El también experto en moda recalcó que la ideología de Kabah no les permitió presentarse en Qatar, dado la conocida falta de respeto a los derechos humanos, a la integridad de las mujeres y a las personas de orientaciones sexuales diversas.

“Kabah siempre ha cargado, ha tenido una bandera de apoyar la igualdad, la equidad, el apoyo a la mujer, ha apoyado al tipo de amor que uno decida tener, y en este lugar no sólo han existido muchas cosas detrás de todo lo que ha pasado en Qatar, sino también pues nosotros no somos tan afines con las ideas que ellos tienen y por lo mismo tomamos la decisión de no asistir”, añadió.

Respecto a la ola de burlas y hasta memes que la banda creadora de canciones como Al pasar y Te necesito recibió, Sergio O’Farrill, dejó claro que a “los Kabahs” no les importan las habladurías porque sus fans saben quién son.

Recientemente, Apio Quijano declaró que María José ya no encaja "con el concepto" de la banda pop (Foto: @kabah_oficial, @lajosa/Instagram)

“Cuando se trata de redes sociales no puedes caerle bien a todo el mundo y no hay cantidad de comunicados y de información y de cosas que puedas sacar tanto en redes como en televisión para que la gente esté bien o esté de acuerdo. La verdad es que no creemos en ningún momento que la gente ni nos va a creer, si no nos quieren creer o que no se van a burlar, si se quieren burlar, eso no nos incumbe”, comenzó en su explicación el novio de la integrande JNS Angie Taddei.

“Nos incumbe que nuestros criterios están de acuerdo con nuestros valores, que están de acuerdo con lo que hacemos, eso es a lo que nosotros nos incumbe, que la gente nos crea o no nos crea, la verdad es que nos tiene sin cuidado, gracias a Dios no son muchos y tenemos el apoyo de todos los fans que saben, que conocen quién es Kabah, yo creo que más allá de falta de información de nuestro lado acerca de por qué no fuimos al evento, creo que es más bien la falta de información de ellos de quién es Kabah y de qué representamos y de cuál es nuestra bandera”, recalcó el cantante.

Kabah se dijo apoyar la diversidad sexual y "todas las formas de amar" (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

Asimismo, Daniela Magún destacó que en un principio estaban muy entusiasmados de asistir a la justa mundialista, pero decidieron “seguir su intuición”.

“¿Pero qué crees? No fue una decisión fácil, cuando recibimos la invitación para ir a Qatar lo primero que dijimos fue ‘Claro que sí’, es la primera vez que recibimos la invitación para asistir a un Mundial los Kabahs, y creo que ninguno hemos ido a un Mundial, entonces nos emocionamos muchísimo, dijimos que sí, de hecho hoy en la noche ibamos a estar allá... las personas que nos habían contratado desde un principio nos habían dicho ‘bueno, está sucediendo todo esto’, entonces lo entendieron muy bien y estamos agradecidos de que no hubo represalias. Estuvimos de acuerdo los cinco de ir y los cinco de no ir”.

