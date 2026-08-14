EEUU quita visa a Andy López Beltrán

Andy López Beltrán. (andresmanuellopezbeltran_)

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Andrés Manuel López Beltrán recibió este jueves la notificación de que su visa estadounidense fue cancelada por instrucción de Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia.

En respuesta, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que califica la decisión como un acto “politiquero y propagandístico” sin sustento legal ni prueba alguna en su contra.

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