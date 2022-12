En el Reclusorio Norte o en Lomas de Chapultepec, dónde pasará su proceso judicial Jesús Murillo Karam

Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta PGR, acudió a la audiencia que definirá dónde llevará los múltiples procesos que tiene en su contra (Foto: Cuartoscuro)

El destino inmediato de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), está en juego, pues el ex funcionario busca llevar su proceso penal en prisión domiciliara como medida cautelar y no en el Reclusorio Norte, por lo que la audiencia de este jueves 1 de noviembre es crucial para lograr su cometido.

Cuáles son las enfermedades que sacaron a Jesús Murillo Karam del Reclusorio Norte El exprocurador de justicia ha visitado al menos 5 hospitales desde que fue detenido en agosto de 2022 VER NOTA

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, es el responsable de la audiencia y debe de contemplar, de acuerdo con la defensa del presunto torturador, el estado de salud del ex procurador de la república, pues apenas salió del hospital por afecciones graves a su salud.

Información en desarrollo