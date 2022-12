En pleno debate sobre reforma electoral, Morena retomará el desafuero de Alito Moreno

El líder priista estuvo presente en la mesa de análisis de la reforma electoral que mandó AMLO al Congreso de la Unión (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

En medio del debate político por el rechazo del bloque opositor a la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena adelantó que antes del 15 de diciembre habrá noticias sobre el juicio de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, quien anunció públicamente el voto de la bancada tricolor en contra del dictamen.

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier advirtió que antes de concluir el actual periodo de sesiones habrá noticias sobre el proceso contra el líder priista.

“Yo creo que sí tendremos noticias antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre. La Sección Instructora tiene que sesionar, tiene que allegarse el expediente por estos días, se vence el plazo el 15 de diciembre”, dijo Mier en entrevista con El Financiero.

Sin embargo, Mier Velazco negó que el procedimiento contra Alito Moreno obedezca a una medida de presión hacia los legisladores del PRI para que apoyen la reforma electoral, o, en su caso, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La bancada del PRI aseguró que votará en contra de la reforma electoral (Foto: Facebook/PRI Oficial México)

“No necesitamos los votos del PRI, con nuestra mayoría nos basta, son de mayoría simple”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo).

La Sección Instructora encargada del juicio político contra Alito está compuesta por cuatro legisladores: dos de Morena, uno del PAN y otro más del PAN. Esta conformación se acordó luego de que el tricolor apoyó al partido guinda con la iniciativa para ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Luego que el caso del juicio político contra alito quedó congelado, donde el mismo Mier rechazó pronunciarse al respecto y justificó la necesidad de estudiar con detenimiento el expediente por parte de la sección instructora, el coordinador de Morena dejó en claro su nueva postura a favor de la “ley”.

(Foto: Cuartoscuro, Twitter/@alitomorenoc)

“Yo me inclino a que se cumpla lo que establece la ley, más allá de mis filias o fobias. en el caso de Alejandro Moreno, dicen los abogados, se tiene que cumplimentar todo el proceso jurídico. Lo he dicho y lo sostengo: yo no soy juez para juzgar a nadie, ni Dios para perdonar ningún pecado”, aseguró el líder morenista.

PRI votará en contra de la reforma de AMLO, pese al costo que implique

Moreno Cárdenas sentenció que el PRI defenderá al INE y al Tribunal Electoral (Twitter/@alitomorenoc)

El presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, reiteró que su partido no votará a favor de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que podrán aceptar “cualquier costo” que eso implique.

El pasado lunes, durante la reunión de las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población que el líder priista sentenció que toda la bancada de su partido, por lo menos al interior de la Cámara de Diputados, tiene un “profundo rechazo” a cualquier propuesta que presuntamente atente contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o cualquier instituto democrático del país.

Luego que Morena decidió aplazar la votación en el Pleno ante la derrota adelantada por el rechazo del bloque opositor, el presidente López Obrador anunció que pronto enviará un paquete de iniciativas a las leyes secundarias para sacar adelante su reforma. No obstante, el PRI reiteró su voto en contra del plan B del Ejecutivo federal, aunque en este caso el partido guinda solo necesita la mayoría simple.

