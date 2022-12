Senadores de Morena no vislumbran salida de Monreal: “Ha demostrado ser leal”

Eduardo Ramírez, senador de Morena, habló sobre el caso de Monreal en la bancada guinda (Twitter/@ramirezlalo_)

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Ramírez Aguilar, declaró que no ve próxima la salida de Ricardo Monreal Ávila como coordinador del instituto en la Cámara Alta, pues destacó que ha demostrado lealtad a la Cuarta Transformación.

Citlalli Hernández dio revés y seguró que no hay “pleito” contra Ricardo Monreal La senadora apuntó que son algunos medios de comunicación los que quieren hacer ver que hay conflicto entre ambos VER NOTA

Durante una entrevista en el recinto de Paseo de la Reforma, indicó que no se ha planteado la posibilidad al interior de la bancada de que se cambie al coordinador; sin embargo, apuntó a que la decisión final dependerá del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No obstante, indicó que cada integrante del grupo parlamentario debe saber cuál fue el compromiso que se asumió al ser votados o seleccionados por la lista, por lo que dejó en cada uno la responsabilidad de las decisiones que se toman como legisladores y a nivel personal.

Preocupa a Morena convertirse en minoría en el Senado con la eventual salida de Monreal Citlalli Hernández aceptó que “si el senador Ricardo decidiera irse de Morena y llevarse a algunos senadores, le haría probablemente una mayoría a la oposición” VER NOTA

“Yo no veo ni la salida de Ricardo Monreal de Morena. No la veo. No habría porqué y yo creo que cada uno de nosotros, de lo que hemos acompañado al senador Ricardo Monreal, tenemos una definición clara con la agenda del Presidente de la República y asumimos un compromiso y cada uno de nosotros tendrá que asumir una responsabilidad”, expresó este miércoles 30 de noviembre.

A un año del Primer Parlamento de Personas con Discapacidad, hoy hablamos de una agenda que avanza de manera importante en el @senadomexicano #TrabajoPlural #InclusiónEfectiva #ConferenciaDePrensa pic.twitter.com/4k8tXaRf8q — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) November 30, 2022

Sobre el mismo tenor, el representante del estado de Chiapas descartó que se vaya a dar una desbandada, es decir, salida de muchos senadores de las filas de Morena, por lo que confió en que Monreal se mantenga firme a las iniciativas que están emanando de la Presidencia de la República.

Diputada de Morena pidió quitar a Ricardo Monreal de la coordinación en el Senado por “falta de disciplina” María Clemente García declaró que los integrantes del partido deben seguir un ejemplo de disciplina, que claramente el senador Monreal “no ejerce” VER NOTA

Agregó tener esperanza en que el exgobernador de Zacatecas, a su regreso de Madrid, España, puede mostrar una posición firme y que coincida con las apuestas de la Cuarta Transformación, misma que empatan con su actual discurso a favor de la reconciliación de México.

“Debe ser leal a la 4T, como lo ha demostrado estos cuatro años y espero que a su regreso él puede tener una posición muy clara. Porque si bien es cierto, nosotros coincidimos en la parte de una reconciliación coincidimos desde el movimiento de la 4T”

Finalmente, ante la pregunta de los medios presentes, el senador recordó cómo fue designado Ricardo Monreal como coordinador de la bancada, pues explicó que al ser elegidos como representantes de Morena en la Cámara, el mandatario mexicano los citó para hablar de cómo se trabajaría con el fin de que no hubiera divisiones en el Poder Legislativo.

La gobernadora de Campeche volvió a lanzarse contra Monreal (Twitter/@LaydaSansores)

Las palabras del representante chiapaneco se dan horas después de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, volvió a lanzarse contra Monreal Ávila durante la emisión del Martes del Jaguar, en el cual recordó que la militancia de Morena pidió la salida del también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado durante la marcha que convocó AMLO.

En la emisión número 48, la mandataria indicó que los seguidores de la Cuarta Transformación señalaron como “traidor” al senador, el cual no asistió a la congregación que se dio en la Ciudad de México, debido a que tuvo que viajar a la capital de España para una reunión interparlamentaria.

Asimismo, la morenista explicó que la población no se equivoca cuando rechazan al legislador, pues aseguró que son inteligentes y se dan cuenta de cómo se manejan en el ámbito público los personajes que ya no “trabajan” para la Cuarta Transformación.

Finalmente, indicó que el viaje de Monreal Ávila a Madrid podría ser la despedida del senador de Regeneración Nacional, por lo cual le pidió ya no utilizar el “papel de víctima” y salirse del partido guinda si es lo que desea, pues rechazó las reuniones que ha tenido con el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

SEGUIR LEYENDO: