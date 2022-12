PRI impugnará multa de 54 mdp impuesta por el INE

PRI buscará impugnar la multa de 54 millones de pesos que le impuso el INE (Foto: Twitter/@rubenmoreiravdz)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará impugnar la multa de 54 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por una serie de irregularidades fiscales.

Así lo informó el pasado miércoles 30 de noviembre el coordinador del tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien aseguró que el área técnica del partido está trabajando para esclarecer las irregularidades e impugnar la multa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al ser cuestionado sobre la sanción, el priista se remitió a señalar que será después cuando la dirigencia opine sobre el hecho: “Nosotros la vamos a recurrir y después tendremos una opinión. Eso es lo bueno de que haya dos instancias o tres instancias para atender los problemas legales”, subrayó.

El área técnica del partido está trabajando para esclarecer las irregularidades e impugnar la multa ante el Tribunal Electoral (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“¿Pero por qué están inconformes con la multa?”, se le insistió, a lo que Moreira respondió: “Eso corresponde a las áreas técnicas de nosotros. Yo solamente aprecié eso, pero sé, porque así se me manifestó, que la vamos a impugnar”.

Y es que el pasado marte el Consejo General del INE multó al PRI, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por un total de 673 millones de pesos debido a irregularidades detectadas en los informes anuales de ingresos y gastos de 2021.

Según detalló el órgano electoral, la mayoría de la multa es para Morena, aunque los montos por partidos podrían variar con base en las modificaciones adoptadas por el Consejo General del INE:

Los montos por partidos podrían variar con base en las modificaciones adoptadas por el Consejo General (Captura de pantalla: INE)

1. Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con 323 millones 483 mil 526 pesos

2. Partido del Trabajo (PT), 72 millones 69 mil 333 pesos

3. Partido de la Revolución Institucional (PRI), 54 millones 78 mil 715 pesos

4. Partido Acción Nacional (PAN), 52 millones 839 mil 717 pesos

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, precisó que 65% de las infracciones corresponden a egresos no comprobados; gastos sin objeto partidista; registro extemporáneo de operaciones; recursos no designados para actividades específicas y egresos no reportados.

En este contexto, y al igual que el Revolucionario Institucional, el representante de Morena ante el órgano electoral, Eurípides Flores, señaló que su partido ha cumplido con las normas y el año pasado devolvió a la Tesorería de la Federación 800 millones de pesos de sus prerrogativas, por lo que consideró que la fiscalización se ha convertido en una estrategia para frenar a los morenistas.

Morena se sumó al paso y anunció que ya alista un recurso de impugnación contra la multa (Foto: Especial)

Así como “en una especie de inquisición electoral, con requerimientos insidiosos y preguntas absurdas llegando a conclusiones que no se sostienen y parecen preconcebidas”.

Asimismo, recordó a los integrantes del consejo que en 2021 cancelaron candidaturas a su partido –a la gubernatura de Michoacán y Guerrero– porque el INE cambia constantemente de criterios. “Ya no hay certeza en las reglas de fiscalización”.

“Es evidentemente una venganza de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por la fuerte campaña de impulso a la reforma electoral que ha hecho Morena (…) Es otro intento por frenar a Morena, una campaña sistemática que se ha convertido en persecución política”

Por ello, Morena se sumó al paso y anunció que ya alista un recurso de impugnación contra la multa de 323.4 millones de pesos: “Ya el equipo jurídico estamos trabajando en presentar este recurso de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dijo en conferencia el diputado y representante propietario del partido ante el órgano electoral, Mario Llergo.

