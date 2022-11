Procesaron a tres alcaldes de Hidalgo vinculados con el caso de la “estafa siniestra”

Los tres alcaldes deberán permanecer en prisión preventiva (Foto: Twitter@Fidel_ArceS / @ElMigoElias2020 Facebook / )

Tres alcaldes de Hidalgo fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades, mismos que han sido vinculados con el caso conocido como la “estafa siniestra”, en la que presuntamente se desvieron recursos destinados a obras públicas.

Se trata de Fidel Arce Santander, Felipe Juárez Ramírez y Elías Sanjuán Sánchez, quienes se desempeñaban como presidentes municipales de Epazoyucan, Huautla y Yahualica, respectivamente. En conjunto, los tres alcaldes habrían desviado más de 70 millones de pesos.

Las audiencias de los ahora imputados se realizaron por separado el pasado 28 de noviembre en Pachuca de Soto, en las cuales un juez otorgó un plazo de cinco meses para que se lleve a cabo el cierre de las investigaciones complementarias. Por ello, los alcaldes deberán permanecer en prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), se recibieron denuncias en las que se tuvo conocimiento de que probablemente los tres alcaldes hicieron uso de recursos económicos públicos “para favorecer a diversos entes jurídicos”, además de que ejercieron de manera ilícita sus atribuciones.

La #PGJEH obtuvo la vinculación a proceso de 3 personas identificadas como F.J.R, F.A.S, y E.S.S, por peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado.

Las personas imputadas se desempeñaban como alcaldes de Huautla, Epazoyucan y Yahualica, respectivamente. pic.twitter.com/MH2k1RK3V0 — Procuraduría Hidalgo (@PGJE_Hidalgo) November 29, 2022

A Fidel Arce (PRI) se le señala de presuntamente desviar cerca de 14 millones 215 mil 780 pesos; a Felipe Juárez (Partido Encuentro Social de Hidalgo) por 26 millones 65 mil 780 pesos y a Elías Sanjuán (PRI), alrededor de 15 millones de pesos.

Se presume que en el esquema de la estafa siniestra estarían involucrados 13 alcaldes y un par de secretarías del gobierno del ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quienes en conjunto habrían supuestamente desviado más de 500 millones de pesos.

Además de los tres alcaldes ahora procesados, Luis Enrique Cadena, presidente municipal de Nopala, también fue detenido. La aprehensión del morenista se realizó el 23 de noviembre y le dictaron prisión preventiva justificada, además de que le prohibieron salir del país mientras se realizaban las indagatorias correspondientes.

Sin embargo, su defensa legal tramitó un amparo y consiguió su liberación, con lo cual tenía la oportunidad de enfrentar su proceso en libertad. A Cadena se le señala de supuestamente desviar 71 millones 960 mil 890 pesos.

La defensa legal del edil de Nopala presentó un amparo con el que logró la liberación de su cliente (Foto: Facebook/LuisEnriqueCadenaHgo)

No obstante, ahora se giró una nueva orden de aprehensión en su contra ya que no se presentó a la continuación de la audiencia inicial en la que se determinaría su situación jurídica. A pesar de que el juez de control otorgó una prórroga (que venció el 29 de noviembre), Cadena dijo tener síntomas de COVID-19 y no acudió.

A pesar de la supuesta enfermedad, Cadena presumió a través de sus redes sociales su asistencia a la marcha del domingo 27 de noviembre convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador -a quien supuestamente lo ha acompañado por 11 años- con motivo de sus cuatro años de gobierno.

En tanto, el alcalde del municipio de Pisaflores, Luis Francisco González Garay, ha sido declarado como prófugo de la justicia, pues pese a que también cuenta con una orden de aprehensión en su contra, las autoridades no lo han podido ubicar. A él se le señalan los mismos delitos por una cifra de 30 millones 960 mil 890 pesos.

En cuanto a las personas físicas y morales presuntamente relacionadas con las empresas fachada -a través de las cuales se habrían desviado los recursos-, la Procuraduría no dio a conocer sus nombres, pero aseguró que ya los tiene identificados.

