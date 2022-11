La Estafa Siniestra: el presunto desvío de recursos por el que cayeron cuatro ediles en el estado de Hidalgo

Fidel Arce, Felipe Juárez Ramírez, Elías San Juan Sánchez y Luis Enrique Cadena fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de peculado (especial)

Durante la tarde del miércoles, el procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer la detención de cuatro alcaldes de municipios de la entidad por su presunta relación con el caso denominado por las autoridades hidalguenses como la “Estafa Siniestra”.

Dicha operación ilícita consistiría en varios presidentes municipales del estado que a través de contratos con empresas fachadas, desvirarían recursos extraordinarios que estarían destinados para la renovación de caminos o la adquisición de suministros para el tratamiento de COVID-19; además estarían involucradas dos secretarías del gobierno estatal.

La suma total, de acuerdo con el gobernador del estado, Julio Menchaca, rebasaría los 500 millones de pesos del erario.

Los primeros detenidos serían los ediles de Fidel Arce Santander (PRI) de Epazoyucan, Felipe Juárez Ramírez (Partido Encuentro Social de Hidalgo) de Huautla, Luis Enrique Cadena García (Morena) de Nopala y Elías Sanjuan Sánchez (PRI) de Yahualica, quienes se encuentran acusados de peculado agravado por más de 100 millones de pesos destinados a sus demarcaciones y uso ilícito de atribuciones y facultades agravadas en contra del estado.

Los arrestos se llevaron a cabo por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el miércoles por la PGJEH y fueron puestos a disposición de un juez de control para establecer su situación jurídica, así como establecer la fecha para la celebración de la audiencia inicial en la que se buscará la vinculación a proceso por los delitos mencionados.

Lo anterior fue dado a conocer por Nieto Castillo en conferencia de prensa donde también indicó que las detenciones se dieron como parte de la estrategia del gobernador morenista Julio Menchaca en la lucha contra la corrupción en el estado que emprendería desde su llegada a la gubernatura.

“La Estafa Siniestra advertimos que se iba a tomar el camino de la ley, entonces, a partir de denuncia, algunas de ellas por integrantes de los cabildos y otras por la propia Contraloría de Hidalgo, se le ha dado seguimiento”

Ahí felicitó a la AIC junto con la subprocuraduría por las detenciones y procedió a dar detalles acerca del modus operandi que habrían seguido los presuntos detenidos. Aunque tanto Castillo como Menchaca insistieron en mantener las identidades y los nombres de los municipios en reserva para no entorpecer las investigaciones.

La Estafa Siniestra

Los alcaldes habrían realizado una solicitud de apoyo con recursos extraordinarios, en calidad de urgentes, que los ediles giraron a la Secretaría de Finanzas en la administración del priista Omar Fayad las cuales fueron aceptadas y el dinero fue depositado en las cuentas de los respectivos gobiernos. Sin embargo, los objetivos a los que se habrían comprometido, no fueron realizadas.

Una de las solicitudes fue para el arrendamiento de maquinaria para la rehabilitación de caminos. A pesar de que el contrato no fue autorizado por el cabildo, se generaron facturas y pagos a personas morales que no estaban en el estado de Hidalgo, sino en el de Oaxaca y que incluso algunos de ellos no estaban incluidos en el padrón de proveedores del estado.

Señaló además que podrían tratarse de empresas fachada. Los recursos extraordinarios asignados fueron de 14 millones 215 mil 780 pesos en el primer caso.

Mientras que en el segundo municipio, 26 millones 615 mil 780 pesos fueron autorizados en dos fondos asignados a rehabilitación y mejora de accesos y espacios recreativos, así como a la adquisición de insumos para el COVID-19. Al igual que el anterior caso, los contratos se celebraron con empresas que tenían características de ser fachadas a pesar de la negativa del ayuntamiento.

Añadió que no solo no se realizaron las mejoras que fueron señaladas para la asignación de recursos, sino que el presidente municipal habría hecho un escrito en el que solicitó al tesorero que se realizara el pago aún cuando no se habían cumplido con las condiciones.

En el tercer caso fueron 71 millones de 960 mil 890 que fueron distribuidos en arrendamiento de maquinaria para mejoramiento de caminos rurales así como servicios de fumigación. Por último, el cuarto caso fue de 29 millones 224 mil 736 pesos para fumigación y la generación de una aplicación digital en un museo virtual para el sistema DIF.

Sin embargo, el mismo procurador informó que aparte de los ahora detenidos se estaría investigando también a los presidentes municipales de otras 9 demarcaciones más sin aclarar de quienes se trataban, quienes junto con los otros detenidos habrían desviado más de 500 millones de pesos bajo el modus operandi señalado por las autoridades en la conferencia de prensa.

Al tratarse de recursos extraordinarios el dinero proveniente de otras instancias no era contabilizado en las auditorías realizadas por el gobierno federal ni estatal pues solo era contemplado el dinero de los presupuestos recibidos por los municipios anualmente. Cabe aclarar que aún no se ha establecido si los 13 ediles actuaron en coordinación o por su propia cuenta.

Sobre las detenciones aclaró que se dieron en distintos lugares respetando los derechos y en respeto al honor y a la intimidad de los presuntos responsables, razón por la que no difundieron los nombres.

De igual forma mantuvo en secreto los nombres de las personas morales y físicas relacionadas con las empresas fachada que se vieron beneficiados con los presuntos recursos asignados recalcando que la Procuraduría ya los tiene identificados.

Además recalcó que la investigación apunta a llegar a funcionarios de altos escaños que habrían participado en la Estafa Siniestra. Por lo que podrían recurrir al criterio de oportunidad, que consiste en la colaboración por parte de los detenidos en las investigaciones aportando información, aunque aclaró que el juez será quien otorgue los beneficios.

A la cooperación con información, Nieto Castillo aseguró que lo primordial en el caso es la devolución de los recursos, por lo que también será tomado en cuenta para el criterio de oportunidad.

