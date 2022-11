Thalía regresará a la televisión mexicana de la mano de Televisa

Thalía podrá ser vista por Las Estrellas REUTERS/Steve Marcus

Thalía no solo ha regresado a la escena musical con su más reciente sencillo Psycho B**ch, sino también lo hará en la televisión mexicana y de la mano de Televisa. María, la del Barrio regresa a la señal principal de San Ángel este lunes 28 de noviembre a través de la señal de Las Estrellas.

Aunque solo se trata de la retransmisión de su telenovela más popular dentro de la trilogía de “las Marías”, la llegada de la también cantante a la empresa de telecomunicaciones es muy importante debido al horario que le ha sido asignado: 2:30 p.m., uno de los que más alcance y audiencia le generan a la televisora y que incluso le ha robado protagonismo a los melodramas estelares de las 21:30 horas.

Aunque la esposa de Tommy Mottola no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, gracias al testimonio de Angélica Vale es de dominio público que se les paga cierta cantidad por cada retransmisión, ya que en su caso ha pasado en más de una ocasión con la telenovela La fea más bella, aunque eso no significa que se vean comprometidas a tener que dar algún tipo de publicidad.

María la del barrio (1991) es una del las telenovelas más famosas de Thalía, protagonizada en compañía de Fernando Colunga

La poderosa razón por la que no desea regresar a las telenovelas

Hace solo un par de días la actriz contó en entrevista con Karla Díaz para Pinky Promise que no está dispuesta a regresar a grabar algo para dicho género en televisión, pues a casi 23 años que protagonizó Rosalinda, un melodrama donde compartió créditos con Fernando Carrillo, Angélica María, Nora Salinas, Adriana Fonseca y su media hermana, Laura Zapata, su visión sobre su vida profesional ahora es diferente.

“La esclavitud del set. Desde las 08 de la mañana estás ahí, sales a las 11 de la noche de lunes a sábado, solo domingo como para recuperarte y así fueron todas mis novelas, una tras otra. El tren de trabajo yo dije ya no más, entonces cuando me dicen te tengo este trabajo, te tengo esta novela, te tengo esta oferta... ¡no! es que me quedé bien ciscada porque uno lleva el peso”, expresó.

Cabe recordar que la artista mexicana debutó como actriz en 1986 como Dina en La pobre señorita Limantour, una novela dirigida por Pedro Damián. Pero no fue hasta Quinceañera (1987) que realmente destacó en la pantalla chica convirtiéndose en un clásico en la historia de la televisión nacional. Después estelarizó Luz y Sombra (1989) con Alberto Mayagoitía.

Thalía tiene más de dos décadas sin hacer televisión (Foto: Twitter/@detlnovela)

En 1992 continuó con su trilogía icónica trilogía María Mercedes, Marimar y María la del Barrio. Finalmente grabó Rosalinda y desde ese entonces no ha hecho otro proyecto para tv. Durante la entrevista Thalía confesó que tiene un gran cariño por esos tres personajes, pero en particular le gusta la dulzura y libertad que caracterizó a la costeña, pero con la picardía de la citadina.

De hecho hace solo un par de semanas la cantante causó gran revuelo en redes sociales debido a que 28 años después recreó su famoso personaje en Marimar, el melodrama de 1994 que protagonizó a lado de Eduardo Capetillo, con las participaciones antagónicas de Chantal Andere, Amairani, Indra Zuno, Toño Infante y Marcelo Buquet, siendo la segunda adaptación mexicana de la historia original de Venezuela, La indomable.

Thalía recreó a “Marimar” 28 años después con el vestido original que usó en Televisa (Fotos: Instagram/@thalia/@televisaespectaculos)

Sin embargo, la también nombrada Emperatriz de la Belleza regresa a Las Estrellas aún cuando en este mismo 2022 se transmitió la más reciente adaptación de Los Ricos También lloran, la base de la historia que sirvió como refrito para María, la del Barrio y que podría ser una muestra de que para los televidentes la versión de Thalía sigue siendo la favorita.

