Multi-channel network: qué es “la televisión del futuro” que comienza a ganar terreno en México

"Multi-channel network", es el término que se le ha dado a la nueva forma de hacer tv (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La invención del internet y su llegada a la vida del ser humano ha cambiado y transgredido cualquier paradigma tradicional que durante las últimas décadas pocos hubieran creído que pasaría. Muestra de ello es la forma en cómo se hace actualmente la televisión y a través de qué plataformas puede ser vista.

Aunque para las nuevas generaciones eso podría sonar al “mundo streaming” o de transmisión en directo -que se refiere a la distribución digital de contenido multimedia a través de una red comúnmente de paga-, los términos sí son y significan cosas diferentes.

Sensei Media Entertainment que es una de las redes multicanal más exitosas de México y el mundo hispanohablante, según la organización y sede premiadora PRODU, platicó con Infobae México, a través de Daniel Dayz, Kike Zwitch y Joe Demikeli , sus cofundadores, sobre las definiciones y algunos de sus ejemplos. Dejando así cada duda conceptual resulta desde la visión mexicana del término, pues la televisión del futuro ha comenzado a ser una fuerte competencia para la tradicional.

¿Qué es una<i> Multi-channel network</i>?

Daniel Dayz detalló todo sobre la "nueva manera" de hacer televisión

“Es un modelo de negocios que empezó en Estados Unidos y que ha México no había llegado, en donde una empresa lo que hace es generar contenidos pero no como si se tratara de un influencer, sino a la misma categoría como lo hace una ‘televisora’, en el aspecto en el que se crean canales, sus contenidos, autónomamente se encargan de los patrocinios, monitorizar el canal porque funciona principalmente para YouTube, generar la promoción, conseguir el talento, etc. Resumen, ser generadores de contenido pero de diversos canales”, inició Daniel Dayz.

Aunque en México este modelo ha sido poco retomado y muy limitado por los grandes monopolios que la tv de señal abierta ha tenido históricamente, gracias a este actualmente se puede disfrutar de programas de entretenimiento como Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, desde una televisión hasta cualquier clase de smartphone con acceso a internet, siendo esta otra de las características básicas de las redes multicanal.

Daniel Dayz, Kike Zwitch y Joe Demikeli también producen "Pinky Promise" (Foto: Instagram/@dandayz)

El éxito que ha cambiado la forma de hacer tv tradicional

Según lo mencionado por sus cofundadores, el objetivo es que cada programa sea construido para tener “su propia personalidad”, creando espacios publicitarios y comerciales para YouTube dentro de contenidos que resultan ser sumamente creativos y originales sin romper la narrativa de cada uno de los shows, respetando la esencia y siendo algo diferente a lo que se puede observar dentro de un monitor clásico.

Es por ello, que cada vez es más frecuente que programas como El Frasco conducido por Mau Nieto y Roman Torres, Envinadas llevado por el popular trío de Daniela Luján, Mariana Botas y Jéssica Segura, Puro Hype llevando el mundo de TikTok a la televisión o como el internacional reality show La Más Draga, formato que le permitió a integrantes de la comunidad LGBT+ hispana producir y protagonizar su propia representación, cuando dentro del pasado no había ocurrido.

"La Más Draga" es el programa de Drag Queens más famoso en formato hispanohablante (Foto: Instagram/@lamasdraga)

“Esto también significa que se pueden hacer programas que tiene una estrategia transmedia, es decir que están en Instagram, Facebook, TikTok; se adaptan los contenidos para todas las redes sociales y así se puedan captar diferentes tipos de audiencia y bajo ese ecosistema se van generando audiencias para los diferentes programas que son diversos. Pueden ir desde un reality, un talk show, un podcast. Es generar diferentes tipos de programaciones pero siempre basado en lo digital”, agregó el CEO.

La comunicación recíproca que le faltó a la tv tradicional

“Todo debe ser relajado, incluyendo la narrativa de los contenidos. Todo tiene una estructura con secciones que permiten apoyar a los contenidos con comercialización, para que así vivan y perduren, pero sin dejar atrás el contenido generado por el usuario, el cual siempre debe ser cuidado y se debe alimentar de los consumidores te dicen en las redes sociales, porque la retroalimentación el escuchar, el one to one, hace que los contenidos no se hagan nada más unidireccionales. Los contenidos deben estar pensando en que el usuario pueda participar, porque en la ‘televisión vieja’ nada de eso ocurría”, agregó Kike Zwitch.

Kike Zwitch tiene más de dos décadas en la industria

¿Cómo se sostiene una Multi-channel network?

Como todo modelo de negocios dentro de la industria del entretenimiento, el generar ingresos económicos no solo es la principal finalidad, sino también la que permite que tanto los artistas como el público pueda seguir haciendo sus respectivas tareas: entretener y disfrutar del contenido de su elección.

Así que no existen tantas diferencias en ese sentido, pues hay patrocinadores en ambas, sin embargo la posibilidad de “monetizar” en distintas plataformas aumenta y respalda la autonomía de los proyectos, ya que el tener vistas es un indicio de que está siendo consumido dicho contenido y por lo tanto las limitantes de cualquier tipo -como las líneas editoriales o la censura en cualquiera de sus ramas- es más complicada de llegar.

