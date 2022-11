Sheinbaum reveló su canción favorita de Harry Styles y le llovieron peticiones por un concierto gratis

(Twitter @Claudiashein y REUTERS/Amr Alfiky)

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), acaparó la atención de los y las fanáticas del artista británico Harry Styles, quien recién ofreció dos conciertos en la capital mexicana.

Esto, gracias a un video de Tik Tok en el cual la funcionaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) simuló llamar por el teléfono al ex miembro de One Direction para (hipotéticamente) pedirle que incluyera la tierra azteca en su gira mundial Love On Tour.

En el clip de apenas 20 segundos, Sheinbaum Pardo incluyó algunos fragmentos memorables del espectáculo del británico en el Foro Sol con la popular canción As It Was de fondo. En tanto, en la descripción del audiovisual reveló que Watermelon Sugar es su canción favorita de Harry e invitó a los y las tiktokers a compartir su pieza preferida.

Y si bien algunas Harries (como se le conocen al fandom) respondieron a la mandataria con su canción favorita, otras más externaron simpatía con la capitalina: “Me caía bien, pero como también le gusta Harry, me cae mucho mejor”, “Usted sí sabe de cultura” ó “¡La amo más!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post que ya suma más de un millón de vistas.

Fanáticas de Harry Styles simpatizaron con la mandataria por un tiktok referente a Harry Styles

Por supuesto, tampoco faltaron aquellas personas que le pidieron a la Jefa de Gobierno invitar a Harry Styles a uno de los tradicionales conciertos gratuitos que su administración organiza en la explanada del Zócalo capitalino. Esto, ante la gran cantidad de fans que no pudieron acudir al ofrecido los pasados 24 y 25 de noviembre.

“Harry en el Zócalo por favor”, “Traiga a Harry. No pude ir a sus conciertos y lo quiero ver”, “Lléveme a ver a Harry por favor”, escribieron los followers de la mandataria, a quienes “siguió el juego” al asegurar que llevaría al británico a la Plaza de la Constitución como regalo de navidad.

“Traes a Harry y te consigo los votos que quieras, lo juro”.

Sin embargo, fans de otros artistas aprovecharon el auge de la publicación para pedirle a Sheinbaum que pudiera, de igual modo, organizarles conciertos gratuitos. Algunas de las peticiones abogaban por shows de cantantes como Lady Gaga, Bad Bunny, Daddy Yankee, Melanie Martínez o BTS, hasta algunas más descabelladas como el retorno de Jenny Rivera, Michael Jackson o la propia reunión de One Direction.

Ebrard con Armys y Zaldívar con Swifties

Cabe recordar que Sheinbaum Pardo no es la primera funcionaria en “declararse” fan de algún artista de la cultura pop, pues Arturo Zaldívar, ministro presidente, y el canciller Marcelo Ebrard ya cuentan con cierta “reputación” dentro de algunos fandoms.

Aunque este último ya no ha externado nada al respecto, hubo un periodo en el que el también Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) generó simpatía con los y las fans de la popular banda del k-pop BTS, a quienes se le refieren como Armys.

En tanto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado su gusto por la música de Taylor Swift, a quien ha reconocido por generar consciencia en materia de equidad de género. Según lo declarado en una entrevista, el abogado comentó que su inclinación por la cantautora estadunidense surgió por recomendación de sus alumnos: “Sí me gusta, yo no hago nada en mis redes de lo que no estoy convencido”, señaló.

