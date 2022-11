Por qué ya no se transmiten informes de gobierno en Cadena Nacional

Simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T en Paseo de la Reforma listos para marchar hacia el Zócalo Capitalino. (Infobae)

En agosto de 2019, durante un diálogo con medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se dará un giro al formato del primer informe de gobierno: desaparecerán los informes en cadena nacional.

“En la mañana informamos aquí, en el patio central de Palacio. Se va a transmitir, no cadena nacional, eso ya no va a haber, eso pertenecía al antiguo régimen, ya no va a haber cadenas nacionales para que informe el presidente. La secretaria de Gobernación entrega, como lo establece la ley, el informe en la Cámara de Diputados”, dijo en aquel entonces el mandatario nacional.

A lo anterior, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) para su Cuarto Informe de Gobierno, realizó una transmisión en vivo de la manifestación convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el mandatario nacional en su conferencia mañanera del pasado 21 de noviembre, anunció que su marcha e informe se trasmitirían, pero descartó que fuera en cadena nacional.

Desde el primer año de gobierno de AMLO, se dejaron de transmitir los informes de gobierno en cadena nacional. (FOTO: GRACIELA L�PEZ/CUARTOSCURO.COM).

“Yo quiero, como era antes, encabezar la marcha junto con otros dirigentes y quienes nos quieran acompañar del movimiento de transformación. Me gustaría mucho que estuviesen los fundadores, que llevan años luchando por convertir en realidad este sueño y en el caso de ellos, pedirles, si ya están grandes, o por su estado de salud, que nos esperen en el Zócalo. Que se les tengan unas sillas a los más grandes, que quieran estar y también, pues se va a transmitir, no en cadena nacional”, dijo López Obrador.

Como resultado, se dijo que será a través de los canales 11, 14, 22, 21, y las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y Radio Educación, que se podrá seguir la movilización en vivo que partirá del Ángel de la Independencia hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México donde el mandatario rendirá en mensaje con motivo de su cuarto año en el poder.

Respuesta de la oposición

Entre su primer informe y el cuarto, existen algunas similitudes. Recordemos que durante el primer informe de gobierno de López Obrador, diversas organizaciones ciudadanas convocaron a una marcha en contra del presidente, la cual inició en la glorieta del Ángel de la Independencia y llegó al Monumento a la Revolución. Con el lema “Respeto al Estado de Derecho”, las distintas agrupaciones buscaron hacer eco en las políticas erróneas en materia de salud, educación, económicas y de seguridad por parte del nuevo Gobierno.

Las organizaciones que convocaron la protesta fueron: Futuro 21, Observatorio Ciudadano, ProNAIM, Contrapeso, Chalecos México, México 21, México Convoca, X México y Sociedad Civil y el contingente se concentró en el Ángel de la Independencia, donde comenzó la marcha a las 11:30 de la mañana hacia el monumento a la Revolución, al que llegaron poco antes de las 13 horas.

En 2019 cientos de personas se manifestaron contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el mismo día de su primer informe de gobierno, se repite la historia. (Foto: Cuartoscuro)

En esta ocasión los opositores no saldrán a las calles ni tomarán alguna ruta, pero sí convocaron a través de redes sociales que se vistan de rosa: ”Sólo vístete de rosa y blanco, has tu vida normal, ve a comer, sal a la calle, ve al cine, ve de compras, ve a misa, hagas lo que hagas, hazlo, pero vestido de rosa y blanco, quizá AMLO va a llenar el zócalo, nosotros pintemos todas las ciudades y todos lados de una MAREA ROSA”, se lee en las cuentas de Twitter, esto como seguimiento a la defensa del Instituto Nacional Electoral.

