Así vivieron el partido los mexicanos y argentinos de la farándula

Famosos mexicanos y argentinos mostraron cómo vivieron este partido en sus redes sociales (Instagram/@werevertumorro/@juansolervalls/@linetpuente/@stricklerrene)

Uno de los partidos más esperados del Grupo C en la Copa Mundial de Qatar fue el de México contra Argentina, el resultado 2-0 a favor de la selección albiceleste dejó todo tipo de reacciones, incluyendo las de artistas tanto mexicanos como argentinos que han hecho proyectos en este país.

Ari Borovoy levantó la mano para producir el show inaugural del Mundial de 2026 El ex OV7 está listo para tomar las rienda del espectáculo de inauguración para el mundial a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá VER NOTA

Después de que presumió que el estadio Lusail estaba lleno, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, grabó una historia temporal en su cuenta de Instagram y tundió al director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo El Tata Martino, por las decisiones que tomó:

El youtuber tundió al Tata Martino, director técnico de la Selección Mexicana (Instagram/@werevertumorro)

“Amigos o sé, no entiendo estoy seguro que el Tata debe de saber 4 mil millones de cosas más que nosotros, pero no sé en dónde piense que a lo mejor El Piojo Alvarado y Antuna que no pudieron contra Puebla, van a poder contra Argentina, que Raúl Jiménez está con ritmo o que Héctor Herrera viene de la lesión jugando en Houston, no ganó ni un solo partido y va a poder contra Argentina, que Kevin Álvarez va a poder...”, mencionó.

Kabah rechazó cantar en Qatar 2022 en apoyo a la comunidad LGBT+ Los cantantes de “La calle de las sirenas” fueron considerados para cantar en el Mundial el próximo 28 de noviembre, sin embargo declinaron la invitación por su apoyo al “respeto y la inclusión” VER NOTA

Otro influencer y creador de contenido que se reportó desde Qatar y asistió al partido fue Fofo Márquez, el hijo del millonario que falleció recientemente y que era dueño de una de las gasolineras más importantes en México.

Desde el estadio Lusail, Fofo Márquez mostró su apoyo (Instagram/@mr.fofomqz)

Por su parte, Tenoch Huerta se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ver el partido juntos, el actor que dio vida a Namor en Black Panther 2: Wakanda por siempre también aprovechó para hablar con AMLO sobre temas como racismo.

(Twitter @lopezobrador)

Quien disfrutó en familia el partido en el que Argentina venció a México fue Adrián Uribe, reconocido por personajes como El Vítor o Albertano en María de todos los Ángeles. Así lo mostró en su cuenta de Instagram.

Adrián Uribe y su familia se "pusieron la verde" para el encuentro de fútbol (Instagram/@adrianuribe)

Por otra parte, Linet Puente, conductora de TV Azteca mostró que vio el partido de fútbol en un restaurante, se dejó ver en compañía de sus amistades mientras llevaba la playera de la Selección Mexicana.

La conductora de Venga la Alegría se reunió con sus amistades en un restaurante (Instagram/@linetpuente)

Sin decir nada, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, se limitó a subir una historia temporal a su cuenta de Instagram en la que se pudo ver en primer plano a Ace, un personaje del anime One Piece, mientras que al fondo mostró que estaba siguiendo la transmisión del partido. De esta forma, hizo parecer que era el muñeco quien estaba viendo el encuentro entre Argentina y México.

El intérprete de "Adiós Amor" vio el partido junto a Ace de One Piece (Instagram/@nodal)

De igual manera, con pocas palabras pero una convicción muy clara, el actor argentino conocido por producciones mexicanas, Juan Soler, se limitó a escribir en su cuenta de Instagram “Acá estamos argentina”

Sebastián Rulli, por su parte, entró en un conflicto al no saber si debía apoyar a la selección Mexicana o a la Selección de Argentina, su país natal. En una de sus historias, el actor mencionó lo siguiente un par de horas antes de que se diera el pitazo inicial para el encuentro.

Así fue el zafarrancho entre mexicanos y argentinos en Qatar, previo al partido del sábado Los aficionados de ambos países tuvieron una disputa en calles de Doha mientras varias personas los grabaron VER NOTA

“Está por empezar el partido, esto ya me está empezando a subir, a bajar, a mover, no va a ser fácil asimilar pero que gane el mejor”, al terminar uno de los partidos más esperados del grupo C, el actor escribió: “Partizado, Bien Ganado, Argentina”.

Sebastián Rulli nació en Argentina, pero su corazón se dividió entre selecciones (Instagram Sebastián Rulli)

Por su parte, quien hizo entrar en conflicto a René Strickler fue su pequeño hijo, a través de una historia temporal, el actor que nació en la Ciudad de Córdoba, Argentina, le preguntó al menor por la selección que apoyaba. El niño respondió que México, por lo que se resignó y dijo ante la cámara:

Strickler mencionó que su pequeño hijo apoya a México (Instagram/@stricklerrene)

“A ver, díganme, ¿Qué hago con este angelito? si es parte mía y bueno, le va a México, que gane el mejor.” Aunque el actor es argentino, muchos de sus proyectos televisivos los ha desarrollado en México.

SEGUIR LEYENDO: