Gabriel Boric se negó hablar sobre el INE en el Senado: “No me corresponde involucrarme”

Gabriel Boric se negó a hablar del INE en el Senado mexicano

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, visitó el Senado de la República en México y se negó a mencionar su postura referente a la reforma electoral que mandó el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la cual se prevé una renovación al Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su discurso, los grupos de oposición pidieron, mediante gritos, que se posicionara sobre la autoridad electoral mexicana al señalar que “el INE no se toca”, ya que se encontraba hablando de la necesidad de fortalecer a la democracia en América Latina, pese a las diferencias internas que pueden tenerse al interiores de los países.

Ante lo cual, el político frenó su disertación e indicó a los legisladores mexicanos que no daría algún posicionamiento al respecto debido a que a él, como presidente de otra nación, no le corresponde involucrarse en temáticas nacionales.

“No me corresponde, senadora, no me corresponde a mí involucrarme en política interna”, expresó desde el pleno del recinto legislativo de Paseo de la Reforma este jueves 24 de noviembre.

El presidente de Chile visitó el Senado de la República en México (Twitter/@gabrielboric)

Asimismo, al iniciar su participación en la sesión solemne que se celebró en su honor, el mandatario chileno recordó los vínculos que hermanan a su nación con México, por lo que recordó los inicios del siglo XX cuando Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel en Literatura de 1945, fue convocada por José Vasconcelos para promover el sistema de educación pública.

Unión que se ha mantenido con el pasar de las décadas, pues señaló que la interculturalidad entre los pueblos de Chile y México se consolida a través de las nuevas maneras de difundir mensajes, al respecto, destacó que en el país del cono sur de América se consume contenido digital proveniente de México, así como en el país de América del norte se consumen programas como 31 Minutos.

Además recordó la solidaridad que tuvo la sociedad mexicana con las víctimas del golpe de Estado perpetrado por la élite militar en 1973, ya que el territorio mexicano extendió sus brazos para recibir a los exiliados de la dictadura de Pinochet.

“Cuando en nuestro país la democracia fue despojada a sangre y fuego, México no sólo recibió a aquellos que fueron forzados y obligados a abandonar al país, sino que hizo sistemáticos esfuerzos por el reconocimiento y condena internacional de la violación a los derechos humanos”, expresó en medio de aplausos.

Boric visitó el Senado mexicano (Senado de la República)

No obstante, previo a su discurso fue recibido con una pancarta de apoyo por el grupo Parlamentario Plural. El mensaje de bienvenida hizo alusión a su postura sobre la situación de la dictadura de Nicaragua al condenar las violaciones de derechos humanos en ese país. De acuerdo a los senadores mexicanos, el mandatario chileno “no protege asesinos” como presuntamente lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO”

Uno de los senadores que participó en el recibimiento del presidente chileno fue el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien señaló que el dictador de Nicaragua, José Daniel Ortega Savedra, ha violentado los derechos humanos, además de que estas acciones han sido con la “complacencia de López Obrador”.

“En Nicaragua, Daniel Ortega no ha dudado en asesinar y violar derechos humanos con la complacencia de López Obrador y su gobierno. La política exterior es una vergüenza. Debemos romper relaciones con Nicaragua. México fue un ejemplo de solidaridad”, expuso el senador en su cuenta de Twitter en conjunto de su video recibiendo a Gabriel Boric.

