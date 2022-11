Primer imputado por Estafa Maestra quedó absuelto; señalaron posible complicidad de la FGR

Juan de Dios Nochebuena Hernández recibió la absolución de un juez debido a que, según su consideración, el caso no amerita un proceso penal, sino administrativo. (Facebook/Juan de Dios Nochebuena)

El 23 de noviembre culminó el primer proceso judicial relacionado al caso de la Estafa Maestra con la absolución de Juan de Dios Nochebuena Hernández exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo.

El delito por el que Nochebuena Hernández había sido imputado fue el uso ilícito de atribuciones y facultades. Esto debido a que fue señalado en el contrato adjudicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a la UPFIM por 185 millones 839.480 pesos para el desarrollo de un software.

El exfuncionario hidalguense fue separado de su cargo el 2 de marzo de 2018 y vinculado a proceso por este ilícito el 28 de diciembre del mismo año, pues la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró evidencia de que el servicio contratado haya sido prestado.

Durante el juicio, la defensa del exfuncionario logró demostrar que los servicios sí habrían sido otorgados. Por otro lado, la FGR detalló que las irregularidades radicaban en el alto porcentaje (97,91%) del monto del contrato que subcontrató la UPFIM, lo que representa una falta a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

No obstante, un juez de control decidió absolverlo con el argumento de que dichos actos, al ser “infracciones” a una ley administrativa, no representan un delito. Es decir, la participación de Nochebuena Hernández en el contrato con la Sedatu no sería un asunto penal, sino administrativo.

Al respecto, Nayeli Roldán, una de las periodistas que participó en la investigación de La Estafa Maestra, comentó en una entrevista con W Radio que la FGR podría tener un grado importante de responsabilidad en esta absolución.

Durante el diálogo Roldán explicó que la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero no ha investigado adecuadamente este caso de corrupción que involucra a la administración de Enrique Peña Nieto con la utilización de 11 dependencias y 186 empresas para desviar siete mil 670 millones de pesos.

En lugar de indagar el entramado de abusos de poder, la Fiscalía se ha limitado a señalar las fallas administrativas de funcionarios de rango medio o bajo, acusó la periodista.

Nayeli Roldán acusó a la FGR de no investigar adecuadamente este entramado de corrupción. (CUARTOSCURO)

“No solamente hay que ir por ese que firmó un convenio, hay que ir por quien creó el sistema, por quien permitió la salida de recursos y, sobre todo, en donde están los recursos, quienes son los beneficiarios de esos miles de millones desaparecidos a través de La Estafa Maestra”, especificó Roldán.

Asimismo, en la entrevista con Enrique Hernández Alcázar para dicho medio, la coautora de la investigación recordó que en su única conferencia de prensa, Gertz Manero prometió abordar este caso como crimen organizado.

“¿Esto qué significa? Que vas por los beneficiarios y no por el funcionario de medio y bajo rango que firmó. No es que necesariamente que digamos que son inocentes, sino que están en una circunstancia distinta; no es lo mismo beneficiarse de miles de millones de pesos a beneficiarse de seguir teniendo empleo porque no se negaron a firmar unos documentos”, agregó.

La absolución de Nochebuena Hernández establece un precedente sumamente importante para las investigaciones y procesos judiciales que aún restan por este caso. La consideración de que sus acciones no se consideraran acreedoras a una sanción penal podría generar un efecto dominó y que el resto de imputados tengan el mismo destino.

