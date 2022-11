Elsa Aguirre recordó la pobreza en la que vivió antes de ser estrella de cine

Elsa fue considerada una de las actrices más bellas de la época a sus 15 años, cuando tuvo que incursionar en el cine por problemas económicos (Twitter / @depelicula)

Elsa Aguirre es una de las actrices de la Época de Oro del cine mexicano con mayor reconocimiento, pero antes de llegar a ser una de las grandes estrellas del séptimo arte, vivió en medio de la escasez.

En los años 50, Elsa Aguirre se convirtió en una de las jóvenes más afamadas por su belleza y talento frente a las cámaras, motivo por el que también se convirtió en una de las actrices más cotizadas; no obstante, el interés de la chihuahuense por ser una estrella no recaía en la popularidad, sino en el dinero, pues su familia pasaba por una mala situación económica, según recordó en el programa Montse & Joe.

La primera actriz dijo que sus padres, pese a que nacieron en familias acomodadas, después de que se casaron enfrentaron una fuerte crisis económica porque tuvieron cinco hijos y fue complicado ser siete bajo un mismo techo.

“Nosotros fuimos cinco hermanos, mi papá militar, entonces más uno. Mi mamacita, hija de un aristócrata, de dinero; mi papá, hijo de una mujer de pueblo, altota, con sus trenzas. Se casa con mi padre y resulta que de repente los cinco hijos en una pobreza, una pobreza tremenda”

La protagonista de Cuidado con el amor recordó que toda su infancia y juventud vivió en esta pobreza. Aunado a ello, sufrió de fiebre de malta a sus 13 años, algo que complicó no solo su estado de salud, si no también el panorama económico familiar.

En medio de estos problemas, Elsa Aguirre se vio obligada a volver a levantarse de su cama debido a que se presentó la oportunidad de su vida, pues una de sus tías le comentó a su familia que había un concurso de belleza para jóvenes que quisieran incursionar en el cine.

Siete personas vivían bajo el mismo techo en la casa de los Aguirre, por ello que se complicara su situación financiera (Captura de pantalla/YouTube)

“Fue una tía que le dijo: ‘Hay más oportunidad para que salgas adelante, hay una película en la que dan oportunidad a las muchachas en con concurso de belleza’”

Pese a que ella sentía que aún no lograba recuperarse de su enfermedad, a los 15 años se arregló junto a sus hermanas para acudir al concurso.

Las tres lograron acaparar las miradas de los productores que se encontraban en el evento y obtuvieron contratos de exclusividad, por éstos su mamá recibió 300 pesos mensuales, lo que hoy serían 12 mil pesos.

Sin embargo, no fue en ese entonces cuando la familia Aguirre logró salir de su pobreza ya que la matriarca no estaba de acuerdo con el hecho de que no le permitían estar con sus hijas dentro de los sets de grabación y rompió el contrato de las tres.

“Ahora comprendo a mi mamá, cómo dejó los 300 pesos porque no la dejaron entrar. No le importó, estando en la pobreza (...) Qué padres tuve, qué buen ejemplo”

Luego de meses de haber regresado a su casa, un hombre en un automóvil muy lujoso llegó al hogar de los Aguirre para preguntar por Elsa, esta persona era Julio Bracho.

Carlos Navarro fue el co protagonista de "Don Simón de Lira" (Twitter/@CinetecaMexico)

El cineasta había quedado fascinado por la belleza de la joven chihuahuense que pidió permiso a la mamá de la actriz para que le permitiera llevar a su hija de regreso a los sets de grabación, con la promesa de que Elsa sería la protagonista de su próxima película.

Con la condición que permitieran a la protagonista de La estatua de carne siempre acompañada por un familiar, la mamá aceptó que su hija regresara a trabajar. Fue entonces que se grabó Don Simón de Lira, película que lanzó al estrellato a Elsa, a tan solo 16 años de edad. Esto permitió que la familia de la histrionisa saliera de su pobreza y disfrutara de una vida en la fama.

