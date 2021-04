“No teníamos vida”: Elsa y Alma Aguirre pensaron en dejar su carrera porque querían ser “muchachas como las demás”

Elsa Aguirre en El minuto que cambió mi vida (Foto: captura de pantalla de YouTube)

Elsa Aguirre, actriz mexicana famosa por las interpretaciones que hizo durante la época de Oro del Cine Mexicano, confesó que pensó en retirarse del medio del espectáculo cuando estaba en la cima de su carrera.

La chihuahuense de 90 años, recordó que cuando tenía alrededor de 29 se cuestionó sobre el tipo de vida que estaba llevando a lado de su hermana, la también actriz Alma Aguirre, pues se la pasaban trabajando de una película a otra y realmente no tuvo la oportunidad de relacionarse con amigos u otras personas fuera del set de grabación. Motivo por el cual le externó a su mamá que tanto ella como su consanguínea no querían seguir siendo actrices.

La actriz, quien protagonizó Lluvia roja a lado Jorge Negrete, explicó la dura experiencia que vivió después de convertirse en una de las mujeres más afamadas del cine mexicano, pues ella también deseaba experimentar cosas que cualquier otra mujer de su edad hacia. Así lo contó en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino.

“Entré a los 15 años, mi hermana Alma también, hicimos casi toda la carrera hasta los 59 años. A los 29 años era trabajo, trabajo, trabajo, sino era película eran presentaciones, era esto, era el otro, era aquello...no teníamos vida, la verdad”, dijo.

Las hermanas Aguirre fueron actrices durante durante la Época de Oro del Cine Mexicano (Foto: ZausRamos/ Pinterest)

Debido a la situación, la chihuahuense explicó que habló con su hermana al respecto y ambas acordaron que la mejor opción sería salir del medio. Acto seguido, Elsa Aguirre optó por contarle su deseo a su progenitora.

“¿Quién lo va a creer?... no me interesa si creen o no creen, pero así fue. A los 29 años se me ocurre decirle -mamacita, nos queremos retirar, hablé con mi hermana Alma y queremos ser unas muchachas como todas las muchachas. Mi mamá dijo perfecto. Entonces yo dije, voy a hacer unas ruedas de prensa para que sepan que nos vamos a retirar para que seamos unas muchachas como todas las muchachas”, recordó la actriz.

Una vez tomada la difícil decisión, la protagonista de La mujer que yo amé, película dirigida por Tito Davison que contó con la participación del compositor mexicano Agustín Lara; quiso hacer público su retiro por medio de la prensa. Sin embargo, la nota sólo fue publicada por un periódico con la firma de ella y de Alma Aguirre.

“Yo creí que con eso ya se borraba toda una carrera, que yo ya podía entrar a donde sea, que nadie me viera, eso es lo que quería yo”, contó.

Elsa Aguirre es originaria de Chihuahua (Foto: captura de pantalla Instagram/@elsa.aguirre.official)

Pero las cosas no sucedieron como ella esperaba, pues su fama ya era muy grande y todos la reconocían en cualquier lugar que lela asistía. La chihuahuense declaró que fue una decisión difícil porque sabía que le iba muy bien en su trabajo, así que continuó haciendo películas. Actualmente, cuenta con más de 40 cintas y telenovelas como Mujeres engañadas, Lo blanco y lo negro, Lo que es el amor entre algunas otras dentro de su trayectoria artística.

“Estaba en el éxito. Yo decía, no soy esa que está ahí (en las películas), yo soy esta. Ahí nada más me quedo con puros besos... trabajaba y a la casa”, dijo.

También, manifestó que se llegó a sentir distanciada de su familia, no sólo por su trabajo, sino que llegó a sentir un cierto grado de racismo por parte de ellos hacia su persona debido a su tono de piel.

“Yo no sé si me separaba de mi familia o ellos me separaban porque a mí me dijeron “negrita” desde que nací, era la “negrita, no era la blanquita y en aquel entonces le daban mucha preferencia a lo blanquito”, confesó.

