Elsa Aguirre: así es la vida de la gran diva del Cine de Oro a los 91 años

Elsa Aguirre es reconocida por ser una de las últimas actrices de la Época de Oro del Cine Mexicano y su participación en algunas de las películas que hasta la fecha son consideradas clásicas, como: Acapulco (1951), Cuatro noches contigo (1951), Cantando nace el amor (1953), Cuidado con el amor (1954), en esta última compartió créditos con Pedro Infante.

Este lunes, el nombre de la bella actriz se hizo tendencia en redes sociales porque algunos internautas la colocaron como uno de los íconos más grandes del cine mexicano, incluso por encima de figuras como Dolores de Río y María Felix, con quien compartió pantalla, por su belleza y su talento actoral.

“Todas son bellas, pero Elsa Aguirre tiene una belleza muy particular, siempre me pareció la más hermosa que los demás”, “Todas muy hermosas mujeres, pero la personalidad de Elsa Aguirre, para mí, muy superior a la de las demás” y “Elsa Aguirre es bellza, elegancia, sensualidad, ¡hermosa”, fueron algunos de los tuits que lanzaron los internautas esta mañana en la respuesta a un concurso que realizó la cuenta @la___bellezza.

Elsa Aguirre es originaria de Chihuahua (Foto: captura de pantalla Instagram/@elsa.aguirre.official)

Actualmente, la actriz tiene 91 años y permanece activa en redes sociales, en donde constantemente comparte fotografías de sí misma y de su vida, así como sobre los recuerdos que tiene de la época en la que trabajó como actriz.

Elsa celebró su aniversaio en septiembre pasado. Al respecto, escribió en sus redes sociales: “Mi mayor premio o mi mayor homenaje en vida es saber que mis películas la gente las disfrute, las siente, las viva como que sea la primera vez que la ven porque en cada una de mis películas, dejé mi corazón. Ese es el mejor reconocimiento que puedo tener”.

En esa publicación, compartió una fotografía de sí misma, en donde luce sumamente jovial, detalle que fue rasaltado por sus seguidores. Aunque se desconoce la fecha de esta fotografía, es posible que haya sido tomada durante el festejo del cumpleaños de la actriz. No obstante, su conocida belleza prevalece con los años.

Elsa subió esta fotografía durante su cumpleaños 91 FOTO: Instagram/@elsa.aguirre.official

Su apariencia la llevó a ser una “rompe corazónes” y en la lista de las personalidades que rechazó, destaca el actor y figura del cine mexicano, Jorge Negrete. Durante una entrevista con el programa El minuto que cambió mi destino, Elisa confesó que no sólo trabajó con Negrete, sino que mantuvieron un romance que ella terminó por rechazar.

“Yo era muy chica [...] era muy chamaquita para él; pues él sí ya tenía muchos años más que yo cuando fue Lluvia Roja, entonces todas se acercaban a pedirle autógrafos menos yo. Él con toda su delicadeza y toda esa forma y porte que tenía me dijo ‘me permites que yo sea tu novio’, hasta habló con mi mamá y nos llevaba al restaurante a comer. Siempre que llegaba Jorge me decía ‘mi pequeña’, con mucho cariño siempre me cantaba al oído, me llevaba serenata; de verdad hizo todo lo que pudo para que yo cayera a sus pies”, mencionó la actriz sobre la relación.

Elsa rechazó a Jorge Negrete

Elsa Aguirre relató que a pesar de que la relación se concretó y fue muy linda, le molestó mucho que el actor le diera libros y le pidiera que los leyera. Para ella eso no era un comportamiento de “novios normales”, ya que de haber querido que alguien la pusiera a leer y de eso trataran sus citas, hubiera preferido tener un profesor.

“Él muy suavecito me llevó un libro para que yo lo leyera y después, supongo, lo comentaremos. Pero yo no lo leía. Yo veía a mi hermana Alba leer, era la única de mi familia que leía y no sé porqué pero yo la veía leer. Luego siguió mandando libros y pues menos los leía y ‘ahora que voy a decirle, que no los leí ja,ja,ja’. Pero por qué si yo quería un novio, no un profesor. Para esto siguió mandando uno y otro y otro hasta que llegó un día que le dije a mi mamá: ‘Dile que yo ya no quiero hablar más con él’”, confesó la actriz.

