Claudia Sheinbaum descartó operativo especial en marcha de AMLO, afirmó que será “pacífica”

Claudia Sheinbaum aseguró que para la marcha a la que convocó AMLO no se necesitará un operativo de seguridad especial (Foto: Cuartoscuro)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que para la marcha a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el próximo domingo, no se necesitará un operativo de seguridad especial debido a que prevé que sea pacífica, porque así han sido otras movilizaciones de su movimiento.

El pasado miércoles 23 de noviembre, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que la manifestación que encabezará el jefe del Ejecutivo federal con motivo de sus cuatro años de gobierno será “pacífica”, por lo que solo habrá un operativo de seguridad “normal” por si hay “alguna provocación”.

“Va a haber lo normal (de elementos), por supuesto que tenemos la certeza de que va a hacer una marcha pacífica porque siempre han sido pacíficas… Pero en realidad es por si hay alguna provocación o algún tema, pero en realidad sabemos que no se necesita”

Sheinbaum Pardo reiteró que estará acompañando al presidente López Obrador (Foto: Presidencia)

Sin mencionar un número de elementos policiacos o de atención de emergencias que participarán en la movilización, la jefa de Gobierno añadió: “En realidad solo por si hay alguna provocación, algún tema, pero en realidad sabemos que no se necesita”.

Sheinbaum Pardo reiteró que estará acompañando al presidente López Obrador, al igual que gobernadores y gobernadoras, y consideró que habrá cientos de miles en la marcha que comenzará a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

“Sabemos de un gran número de gobernadores, gobernadoras que van a estar con él; pero lo más importante es que van a ser cientos de miles que van a acompañar al presidente a esta celebración de cuatro años de transformación”, dijo.

Finalmente, a pregunta expresa si estará a un lado del mandatario federal a lo largo de la marcha del próximo domingo, Claudia Sheinbaum respondió: “Vamos a ir ahí, donde nos digan, donde nos toca, ahí vamos a estar”.

Sandra Cuevas vigilará marcha de AMLO

Sandra Cuevas, advirtió al presidente López Obrador que vigilará la marcha y denunciará a la gente “acarreada” (Fotos: Twitter/@SandraCuevas_//Cuartoscuro)

Pese a que Claudia Sheinbaum no implementará operativos de seguridad el próximo domingo 27 de noviembre, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, advirtió al presidente López Obrador que vigilará la marcha y denunciará a la gente “acarreada” y a los liderazgos de la Ciudad de México que sean obligados a ir.

“Voy a estar vigilante de lo que pase en la marcha el próximo 27 de noviembre, debe entender que no puede provocar al pueblo de México porque usted no es el dueño de México, debe de comprender que somos servidores públicos y somos empleados de México y estamos para gobernar no para atacar, necesita una reconciliación por México”

En un video publicado en sus redes sociales de poco más de dos minutos, la funcionaria sugirió al mandatario federal una “reconciliación con México”, así como no competir con la ciudadanía, pues aseguró que en las elecciones del 2024 “Morena se va”.

Presidente @lopezobrador_, necesita una "Reconciliación con México", no competir con el pueblo de México. En 2024 Morena SE VA. pic.twitter.com/fZcf3inGuB — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) November 16, 2022

En la publicación, la edil sostuvo que la manifestación convocada por el jefe del Ejecutivo federal derivó de la movilización que se dio el domingo 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual calificó como un movimiento que defiende las instituciones del país y que AMLO quiere “enfrentar y provocar”.

Finalmente, al pie del Ángel de la Independencia, Sandra Cuevas envió un mensaje al mandatario federal: “Usted necesita una reconciliación con México, no retar al pueblo de México. No puede pretender ganarle a los mexicanos, no puede ganarle a una nación que ya está despierta, a una nación que tiene ideales y que tiene esperanzas, usted no puede ganarle al pueblo de México y eso debe reflexionarlo”.

