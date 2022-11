“No sirve y no funciona el moche, el tener en nómina a policías, el comprar autoridades. Eso puede ser que todavía se lleve a cabo en algunos lugares, pero no es la regla, es la excepción. (...) El caso de García Luna tiene que ver con ese proceder. Se perseguía a unos y se protegía a otros desde el gobierno. Eso también se acabó, no hay ningún grupo protegido. El que comete un delito es castigado”, dijo AMLO previo al informe de Cero Impunidad.