Eric del Castillo preocupó al ser captado en video sin poder reconocer a su hija Kate

Kate del Castillo visitó a sus padres por sorpresa y el video de este momento se volvió viral porque Eric del Castillo no la reconoció (Instagram/@katedelcastillo)

Un video de Kate del Castillo dándole una sorpresa a su papá, Eric, se volvió viral en redes sociales debido a la preocupación que causó entre los usuarios, pues el primer actor no reconoció a su hija mayor.

Kate del Castillo suele visitar de sorpresa a sus papás, Eric del Castillo y Kate Trillo, por lo que es usual que en sus redes sociales comparta imágenes de esos momentos, tal como lo hizo recientemente.

Hace tres días circuló en TikTok un video que compartió la familia del actor, el cual se hizo viral por la reacción de Eric al ver a Kate, pues lo primero que hizo fue preguntar a quienes lo rodeaban: “¿Quién es?”.

Eric se mantuvo alejado del abrazo hasta que vio a su esposa llorar, por ello preguntó quién era persona que había llegado (Captura de pantalla/TikTok)

El protagonista de Perro Callejero llegó a un restaurante junto a su esposa, en donde ya lo esperaban sus dos hijas. Kate del Castillo fue la primera en acercarse a su madre, a quien abrazó entre gritos de sorpresa.

“¡Ay, no! Ay, no. No, no”, se escucha decir a Kate Trillo mientras abraza a la estrella de La Reina del Sur. Por su parte, Eric volteó a ver a quien los grababa y preguntó: “¿Quién es?”.

Al momento en que le dijeron al histrión que era su hija Kate, inmediatamente regresó a verla, con sorpresa, y se acercó a abrazarla.

Pese a que fue un momento muy emotivo para la familia, pues inclusive hubo lágrimas en este reencuentro, algunos de los internautas comentaron que aparentemente Eric del Castillo no habría reconocido a su hija por problemas de memoria.

“Ay, don Eric, no recordó a su hija, me rompió el corazón”, “Hermoso don Eric, me recordó a mi papi, cuando le llegó el momento de no reconocer ni a sus hijos”, “Qué tristeza que el señor Eric no la recuerda”, fueron algunos de los comentarios en el video.

No obstante, cabe recordar que el protagonista de Las sobrinas del diablo sufre de degeneración macular, enfermedad que le causa problemas en los ojos y que actualmente ya está afectando su visión, lo cual podría haber sido el motivo de que no reconociera a Kate.

En repetidas ocasiones, el primer actor ha compartido con los medios que ya no distingue algunos detalles y necesita utilizar lentes oscuros debido a que por su enfermedad la luz le lastima los ojos.

Kate visita a sus padres en pocas ocasiones ya que se ha convertido en una de las actrices estrella de Telemundo y, además, debido a que en su momento fue perseguida por las autoridades mexicanas (Instagram/@katedelcastillo)

También ha revelado que este problema de salud es incurable, pero no le provocará ceguera y, además, es controlable, algo que lo ha mantenido tranquilo. “No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego”, compartió el año pasado en entrevista con TVyNovelas.

Aunado a ello, la salud del actor tuvo una recaída tras un incidente que sufrió en la casa de su hija Verónica en julio de 2021. En aquella ocasión, Eric tuvo que ser internado por una aparatosa caída en las escaleras.

Tuvieron que operarlo debido a que se abrió la frente, arriba de la ceja derecha, y se lastimó las costillas y el brazo derecho.

Pese a estos problemas que Eric del Castillo ha tenido con su salud, él está dispuesto a seguir trabajando en televisión y teatro, además ha dicho tener miedo a fallecer si deja la actuación. De hecho, reveló que con la pandemia sintió que se iba a morir al no trabajar. “Si no trabajo, me muero, me aburro. Ahora con la pandemia ya me andaba yo petateando”, dijo a la cámara de Eden Dorantes el pasado julio.

