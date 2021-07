Cómo es la salud de Eric del Castillo tras ser ingresado de urgencia al hospital por una aparatosa caída

Del Castillo se presenta en la obra "Terapia divina" (Foto: Juan Vicente Manrique)

El actor Eric del Castillo fue dado de alta después de ser internado por una aparatosa caída en la casa de su hija Verónica, situación por la que la fue intervenido de urgencia y con éxito.

Fue ayer cuando se confirmó el ingreso del Primer Actor a un hospital en la Ciudad de México. Los médicos y reportes indican que lo hizo con algunas dificultades pero bajo sus propios medios, siempre con la supervisión de su hija Verónica y su esposa Doña Kate, quienes lo acompañaron afligidas hasta la sala de urgencias.

Conforme avanzaron las horas se supo que el histrión de 90 años tuvo un percance en la casa de su hija menor, pero que su salud no estaba comprometida.

Tras una horas en la unidad médica, el mismo actor habló sobre su condición médica y lo que lo llevó al hospital donde también se encuentra internada la Primera Actriz, Silvia Pinal.

“No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, contó ante la prensa que hacía guardia a las afueras de la unidad médica.

Don Eric, lúcido y en pleno uso de sus facultades, comentó que su accidente ocurrió porque no se percató de un escalón en el domicilio de su hija Verónica.

“Fui a visitar a mi hija Verónica y no vi un escalón”, concluyó.

