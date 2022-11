El guiño de Monreal a la oposición: “No seré instrumento de simulación”

Ricardo Monreal lanzó un guiño a la oposición (Especial)

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, lanzó un guiño a la oposición al afirmar ante medios de comunicación que no va a ser el “caballo de Troya” para frenar a la competencia electoral de Morena en 2024. Además, recalcó que ha pasado por muchos partidos y conserva amistades en ellos.

Monreal descartó que marcha convocada por AMLO sea “un berrinche”; confirmó asistencia de senadores de Morena El coordinador del partido guinda en el Senado confió en que la movilización no polarizará “más” a la sociedad, aunque reconoció que su simple anunció generó simpatías y críticas VER NOTA

A través de su cuenta de Twitter, el senador rememoró su paso por otras fuerzas políticas y recalcó que no será instrumento de simulación, tras las acusaciones de que se irá a otro partido para dividir a la oposición.

“El 1998 renuncié al PRI. Con el PRD y gracias a la gente ganamos Los despistados afirmaron, sin razón, que era comparsa. Participé en PT, MC y fundé Morena. Tengo buena relación con todos y honraré mi palabra; no seré instrumento de simulación. Creo en la democracia y dignidad”.

Fue durante el medio tiempo del juego entre México y Polonia que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado negó las acusaciones de que se irá a Movimiento Ciudadano (MC) para ser su candidato presidencial, con el fin de restarle votos a la alianza opositora al partido oficial.

En 1998 renuncié al PRI. Con el PRD y gracias a la gente ganamos. Los despistados afirmaron, sin razón, que era comparsa. Participé en PT, MC y fundé MORENA. Tengo buena relación con todos y honraré mi palabra; no seré instrumento de simulación. Creo en la democracia y dignidad. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 22, 2022

“Hay conjeturas de mucha gente, hasta de personas que yo no creía que se iban a involucrar. Hay en las redes varias descalificaciones, que si voy a jugar un papel frente a la oposición, si voy a hundir a la oposición, si voy a ser el ‘caballo de Troya’ de la oposición, si ya llegué a acuerdos con el presidente para irme a MC y desde ahí dividir a la oposición”, enlistó el zacatecano.

“Monri El Indomable”: luchadores regalan máscara a Monreal previo al Plan de Reconciliación Nacional en la Arena México El líder morenista en el Senado recibió la visita de un grupo de luchadores profesionales, quiénes le obsequiaron una máscara con sus iniciales VER NOTA

Sin embargo, aclaró que todo lo que se dice de su futuro político son falsas conjeturas, pues no conocen su historia. “Mi historia es muy clara de conocerla, lo mismo me decían cuando era candidato de PRD, que habría que ser sólo comparsa del presidente... y les ganamos, y nunca volví al PRI”, recordó el aspirante a ser el próximo presidente de México.

También, el ex gobernador de Zacatecas expresó sentirse orgulloso de su paso por partidos como el tricolor, el PRD, PT, MC y ahora en Morena. Además, deseo unidad en la oposición de cara a las elecciones federales de 2024.

Les comparto mi mensaje de ayer durante la primera Convención Nacional por la Reconciliación. https://t.co/ujQoyslVlx — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 21, 2022

“Deseo que haya una unidad en la oposición para que sea una contienda muy equilibrada, una competencia realmente atractiva para la población, eso es la democracia, pero nunca me prestaré a denostar a la oposición, y nunca me prestaré a a actitudes que lesionen a la oposición; no voy a actuar mezquinamente con nadie”.

Monreal presentará plan de gobierno rumbo al 2024, pese a disputas en Morena El presidente de la Jucopo del Senado de la República anunció que será el único orador en el evento previsto para el próximo 19 de noviembre en la Arena México VER NOTA

Sin embargo, Monreal no se encuentra en un buen momento al interior de Morena, en medio de sus ambiciones presidencialistas en competencia con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En ese marco, el ex delegado de la Cuauhtémoc acusó a Sheinbaum de orquestar una campaña sucia en su contra, dentro de la que se incluyen los embates de la gobernadora de Campeche, la también morenista Layda Sansores, quien reveló información privada del senador.

¿Reconciliación con los personajes del viejo régimen? ¡Impensable! Estamos en tiempos de transformación, como todo proyecto de cambio, puede haber contradicciones, pero no somos ni simuladores ni traidores.



Reconciliación como sinónimo de pacto politico en la élite, no. pic.twitter.com/fmL9VWfCIJ — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) November 22, 2022

Además, el pasado fin de semana Monreal Ávila presentó su plan para la reconciliación nacional en la Arena México, en la CDMX. Ahí, expresó que actualmente el país se encuentra polarizado, partido en dos, por lo que urgió a la unidad.

En ese sentido, la senadora panista Kenia López Rabadán le dio la razón y señaló que en Acción Nacional las puertas se encuentras abiertas. Mientras tanto, López Obrador acusó durante su conferencia mañanera de este martes que no ve posible que “en aras de la unidad” se abrace con corruptos. “Esa unidad a toda costa no la quiero”, advirtió.

Por su parte, la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, se lanzó contra la propuesta de “reconciliación”. “Puede haber contradicciones, pero no somos simuladores ni traidores. Reconciliación como sinónimo de pacto político en la élite, no”.

SEGUIR LEYENDO: