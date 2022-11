Cayó el tercer implicado en el secuestro y asesinato de funcionario de Ocampo, Omar Colín, y su padre

Omar Colín (Archivo)

La tarde del 22 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán anunció la captura de José Alejandro “N”, identificado como uno de los posibles responsables del secuestro y posterior asesinato de Omar Daniel Colín, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, y Juan Gabriel Colín, su padre.

El funcionario y su familiar fueron secuestrados por un grupo de sujetos armados quienes después los asesinaron y abandonaron sus cuerpos al interior de una camioneta en las calles del municipio de Zitácuaro el 28 de septiembre.

Según los datos de prueba recabados por la institución de seguridad, los hechos habrían ocurrido durante las primeras horas de aquel día. El comando armado arribó al domicilio de las víctimas en El Paso, localidad de Ocampo, y las obligó a subir al vehículo que horas más tarde fue encontrado por agentes de la Guardia Nacional (GN).

José Alejandro “N” es el tercer sujeto detenido por su probable participación en estos crímenes, pues el pasado 17 de noviembre la FGE ejecutó dos órdenes de aprehensión en contra de Alfonso “N” y Martín “N”.

La corporación de seguridad ha mantenido un notorio hermetismo respecto a las investigaciones de este caso, pues los informes de las detenciones no han profundizado en las situaciones en las que ocurrió cada una.

José Alejandro "N" es el tercer detenido por el secuestro y asesinato del funcionario de Ocampo. (FGE Michoacán)

Asimismo, aún no se ha brindado información oficial respecto a la participación concreta de cada uno de los detenidos en el secuestro y ejecución del funcionario y su padre.

CJNG estaría detrás del homicidio

El hallazgo de los cuerpos de Omar y Juan Gabriel Colín ocurrió luego de que la Guardia Nacional recibiera reportes de un enfrentamiento armado alrededor de las 7:30 horas del pasado 28 de septiembre. Al llegar a la ubicación, los agentes sólo encontraron el vehículo abandonado y a las víctimas ya sin vida.

En el sitio también fue dejado un narcomensaje firmado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El texto, escrito en una cartulina de color blanco, decía que las ejecuciones fueron la consecuencia de no pagar cuotas y que a las personas que no paguen les pasará lo mismo: “Eso le va a pasar a todos los que no paguen cuotas. Att: El Barbas Grupo X”.

Omar Colín y su padre fueron asesinados en Zitácuaro (especial)

De acuerdo con reportes de inteligencia, Omar Daniel Colín anteriormente había sido amenazado por El Barbas, cuyo nombre es William Edwin Rivera Padilla quien también utiliza los alias de El Águila o El X.

Luego de que se dieran a conocer estos crímenes, el presidente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, condenó los hechos por medio de un mensaje en redes sociales y exigió una investigación expedita para que se lograra dar justicia al trágico evento. Además indicó que las víctimas habrían sido privadas de su libertad desde un día antes.

El Barbas ha sido identificado como líder local del CJNG en Michoacán, se dedica al secuestro, la extorsión así como al cobro de piso y se disputa la zona con el grupo criminal la Familia Michoacana. Incluso, recientemente se ha dado a conocer que algunas rutas de taxis y combis de la zona trabajan para El X.

