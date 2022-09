CJNG asesinó a funcionario público de Michoacán y a su padre (Foto: captura de pantalla/Twitter/@All_Source_News)

Durante la mañana fueron encontrados los cuerpos sin vida de las personas identificadas como Omar Daniel Colín, quien se desempeñaba como secretario del ayuntamiento de Ocampo y su padre, Juan Colín Vanegas, las víctimas fueron encontradas en el municipio de Zitácuaro, Michoacán el miércoles 28 de septiembre.

Los dos cuerpos estaban al interior de una camioneta color gris, la cual pertenecía a una de las víctimas, en la comunidad de Zirahuato. El vehículo contaba con impactos de balas y en el lugar apreció una cartulina firmada por El Barbas del Grupo X, quien es identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Agentes de la Guardia Nacional acudieron al lugar pues aproximadamente a las 7:31 horas surgió el reporte de un enfrentamiento con armas de fuego, sin embargo, cuando los miembros de seguridad llegaron solo estaba el vehículo abandonado y las personas sin vida.

El vehículo donde las personas fueron ejecutadas era propiedad de Omar Daniel Colín, tras el ataque quedó con varios impactos de bala (Foto: Twitter/@All_Source_News)

El narcomensaje estaba escrito en una cartulina de color blanco y decía que las ejecuciones fueron la consecuencia de no pagar cuotas y que a las personas que no paguen les pasará lo mismo: “Eso le va a pasar a todos los que no paguen cuotas. Att: El Barbas Grupo X”.

De acuerdo con reportes de inteligencia, Omar Daniel Colín anteriormente había sido amenazado por El Barbas, cuyo nombre es William Edwin Rivera Padilla quien también utiliza los alias de El Águila o El X.

Miembros de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) acudieron al lugar, así como elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) con la finalidad de realizar la necropsia.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de un comunicado de prensa confirmó los asesinatos del secretario y su padre y señaló que en la zona se recolectaron los indicios para investigar los hechos.

El Barbas ha sido identificado como líder local del CJNG en Michoacán, se dedica al secuestro, la extorsión así como al cobro de piso y se disputa la zona con el grupo criminal la Familia Michoacana. Incluso, recientemente se ha dado a conocer que algunas rutas de taxis y combis de la zona trabajan para El X.

A través de una publicación en Facebook, el presidente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, condenó los actos y exigió a las autoridades que hicieran justicia así como una investigación pronta y expedita. Además, señaló que las víctimas habrían sido secuestradas el día de ayer 27 de septiembre.

Una nueva tragedia enluta a la familia priista: ayer, fueron privados de la libertad, Omar Daniel Colín Alanís,... Posted by Guillermo Valencia Reyes on Wednesday, September 28, 2022

De igual manera, también el jueves 28 de septiembre, comenzó a circular en redes sociales un video en el que un presunto sicario del CJNG lanzaba una ráfaga de balas tras el termino de una narcofiesta.

Según información preliminar, la celebración habría tenido lugar el pasado 27 de septiembre y el arma que fue detonada era una ametralladora identificada como FN Minimi, la cual es de origen belga. La grabación tiene poca duración y no se ha revelado en que parte del país ocurrió.

De igual manera, apareció una narcocartulina en Guanajuato en la que de nueva cuenta el cártel de las cuatro letras amenazaba al Cártel de Santa Rosa de Lima, el texto exigía que se dejara de matar a inocentes y que la zona pertenecía a El Mencho.

CJNG amenazó al Cártel de Santa Rosa de Lima con narcomensaje (Foto: captura de pantalla/Twitter/@GHOSTDEVIIL)

Junto al texto amenazante, el cual estaba firmado por el Grupo Élite, se encontró el cadáver de un hombre que portaba un casco de motocicleta cuyo cuerpo dejó una mancha de sangre sobre el asfalto. Cabe recordar que el Grupo Élite es un brazo armado del CJNG el cual Surgió en el año 2019 bajo el mando de Juan Carlos González, alias El 03.

