“Zermeño ya fue”: así “festejó” El ‘Marro’ la muerte del líder regional del CJNG

'El Marro' "celebró" la ejecución de 'Zermeño', pues significó la eliminación de uno de sus principales objetivos en Guanajuato. (Gobierno de México/Cuartoscuro)

Esta semana se concretó uno de los más duros golpes para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues Emmanuel “N”, alias El Zermeño, uno de sus principales líderes en Guanajuato, fue abatido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Tanto el operativo como el fallecimiento del sicario estuvieron rodeados de sospechas y hermetismo, pues a pesar de los rumores, las autoridades no habían ofrecido ningún pronunciamiento oficial. La confirmación llegó la mañana del 17 de noviembre, dos días después de los hechos, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Emmanuel ‘N’, alias ‘el Zermeño’, era considerado uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato. Él formó parte de la organización delictiva cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), cuya cabeza es José Antonio ‘N’, alias ‘el Marro’, y después de haber generado una ruptura con esta organización delictiva se habría sumado al cártel Jalisco Nueva Generación, provocando diversos actos de violencia y de homicidios en esa región”, fue la declaración ofrecida por Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública.

Tras la difusión de esta noticia, en redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla y transcripciones de un mensaje que, presuntamente, habría enviado el mismo José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, a los miembros del CSRL.

'Zermeño' era constantemente mencionado en los narcomensajes del CSRL. (Twitter/@All_Source_News)

De acuerdo con el pronunciamiento, la ejecución de Zermeño fue una operación que se había fraguado desde hace tiempo y se consolidó gracias a la cooperación del gobierno de Querétaro.

“Mis chingones, espero todos anden al 100%, como todos ya saben pues Zermeño ya fue y para los que no están al 100 enterados o crean que fue casualidad, pues se le invirtió por todos lados y con los datos que traíamos del bato y la participación del gobierno del queso, pues se armó (sic.)”, fueron las primeras líneas del mensaje que se difundió rápidamente.

Además, el texto aparentemente escrito por el líder criminal reveló que se le habría pagado a las autoridades queretanas para llevar a cabo el operativo, aunque no se especificó exactamente cuál fue el acuerdo al que llegaron.

Cabe apuntar que la tarde que fue ejecutado El Zermeño algunas versiones sugirieron que quienes viajaban a bordo de los vehículos de la Fiscalía al momento de perseguirlo serían, en realidad, miembros del CSRL, lo cual se ha mantenido como un rumor.

Durante la balacera de la tarde del 15 de noviembre en Querétaro se realizaron hasta 30 detonaciones. (Tiempo Santa Rosa Jáuregui)

“Los putos se echaron un cambio a la bolsa y nosotros nos quitamos de andar sobres del vato (sic.)”.

Zermeño había sido constantemente mencionado en los narcomensajes que dejaban integrantes del CSRL en los lugares donde perpetraban atroces masacres como la del pasado 9 de noviembre en el Bar Lexus del municipio Apaseo el Alto, en donde ejecutaron a por lo menos nueve personas.

“Esto le va a pasar a toda la bola de putos que se anden prestando a la mamada aqui andamos asiendo lo que tu en tanto tiempo no pudiste ‘Zermeño’ al igual todas las perras flacas de las Jaliscas, salganle al topon, hijos de su puta madre. Att. CSRL Grupo Operativo Sombra. Marro. MV (sic.)”, escribieron los sicarios aquel día.

Los ataques a bares y centros nocturnos han sido una constante del cártel del Marro en meses recientes debido a que, presuntamente, el CJNG utilizaría dichos negocios para la venta de narcóticos.

Anteriormente existía la suposición de que con “Zermeño” los integrantes del CSRL se referían a Santiago Quiroz Zermeño, alias El Chago, quien fue detenido el pasado mes de abril y ha sido identificado como jefe de plaza del grupo jalisciense en San Francisco del Rincón. Sin embargo, al comparar las fotografías de Quiroz Zermeño y el fallecido Emmanuel “N” es posible constatar que son personas distintas.

'El Marro' está detenido desde agosto de 2020. (CUARTOSCURO)

En continuación con el mensaje que circuló en redes, El Marro pidió a los que conforman su grupo criminal “no burlarse tanto” de la muerte de Zermeño, pues “ya no nos debe nada”.

De igual manera, Yépez Ortiz habría especificado que la cacería del CSRL por Zermeño habría sido una reacción a su traición y a sus “malas decisiones”.

“Las cosas se pusieron de esta forma por sus malas decisiones de él y no hubo de otra pero el cabrón fue parte de nosotros y por eso les pido no burlarse tanto de el, yo en lo personal me quedo con lo bueno que en su momento compartí con el (sic.)”.

Más adelante, invitó a los sicarios de su organización a no intervenir de manera violenta en caso de que la familia de Zermeño decida enterrarlo en Guanajuato, a menos que se presente algún otro de sus “objetivos”.

“Si al vato lo arriman para enterrarlo ahí no vayan a andar haciendola de pedo... Bueno siempre y cuando no se vean los otros que nos faltan pues con esos culeros del Chinaco es como va (sic.)”.

Finalmente, en un peculiar llamado a la unidad y fraternidad al interior de su grupo criminal, El Marro habría sentenciado que “juntos somos fuertes y por eso debemos sernos leales y respetarnos unos a otros”.

