Ari Borovoy levantó la mano para producir el show inaugural del Mundial de 2026

Ari Borovoy levantó la mano para que Bobo Producciones se haga cargo del evento inaugural de la copa del mundo 2026 a celebrarse en México. (Instagram).

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, estuvo presente durante la inauguración y el primer encuentro del mundial 2024 entre Qatar y Ecuador en el estadio Al Bayt Stadium en la ciudad de Doha.

Como es su costumbre, el canciller mexicano comparte con sus seguidores parte de sus actividades dentro y fuera del país y esta no fue la excepción, ya que subió a su cuenta de twitter un video previo a la inauguración de la copa del mundo en aquel país árabe.

Lo que llamó la atención fue que escribiera en su red social sobre las ideas que podría sacar para el 2026, ya que México compartirá sede del próximo Mundial con Estados Unidos y Canadá, donde El coloso de Santa Úrsula recibiría su tercer inauguración en la historia de las Copas del Mundo y el canciller mexicano ya alista todo para lo que se podría experimentar en la Ciudad de México en tres años y medio.

“Pensando en la ceremonia que tendremos que hacer en 2026 en la inauguración en México” escribió el Secretario de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de twitter.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard publicó un video a través de su cuenta de twitter previo a la inauguración del mundial de Qatar 2022. (Twitter).

Sin embargo el primero que levantó la mano fue el ex integrante de OV7 y ahora productor de Bobo Producciones, Ari Borovoy quien sin más ni más, le ofreció sus servicios al canciller mexicano para tomar las riendas del show inaugural en 2024.

“Canciller, usted no se preocupe por eso,nosotros producimos increíble, mi compañía se llama BoBo Producciones, somos la compañía 100% mexicana más grande en producción de eventos en vivo. Confie, nadie mejor que nosotros para producir tan importante evento de México para el mundo”, escribió el responsable de los 90′s pop tour.

Bobo Producciones

Ari Borovoy y Jack Borovoy crearon hace más de 15 años años Bobo Producciones, una de las empresas especializadas en la creación de imagen del talento artístico, relaciones públicas y producción, sumándose al poco tiempo el área de música.

Desde su papel como CEO y fundador de BOBO, Ari Borovoy es el encargado creativo de los proyectos que la empresa realiza. Es gracias a sus tantos años de experiencia en la industria musical como cantante de OV7, que ha podido impulsar la carrera de otros colegas como Lemongrass, JNS, Par de Reinas, Fernanda Castillo, Mauricio Martínez, entre muchos más.

En entrevista para un medio digital, Ari dijo: “Renovarse o morir y no me refiero solo a la música. Me refiero a que antes sólo había dos medios en México, Televisión Azteca y Televisa, era toda la televisión. Hoy hay un millón de medios: hay periódicos, hay millones de blogs, youtubers, influencers hay que saberle llegar a la gente y una vez que le llegas a la gente, te la echas a la bolsa, es con un solo ingrediente que se llama calidad”.

Bobo Producciones son los encargados de los 90's y 2000's Pop Tour. (Archivo).

Sin embargo las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y así como unos apoyan incondicionalmente la carrera del joven empresario, otros no consideran que esté a la altura de un evento de talla internacional como lo es la copa del mundo.

“Lo hacen increíble he visto en Youtube videos de los 90′s pop tours y Wao, música que vale la pena, has pensado en hacer ese tipo de show fuera de México? Porque yo iría si o si”. @hillasof

“@m_ebrard sin duda @BOBOProduccion hace los mejores eventos en México 🙌🏻 revise usted nada más los llenos que tienen @90sPopTour @2000sPopTour @MATUTEmx @grupojns entre muchos otros más que manejan 🙌🏻🎶debería darse una vuelta el 25 Nov a la arena y ver”. @MOXAMAY

“@ARIBOROVOY Ari, por favor, no mientas. He estado en los últimos espectáculos que han presentado en Monterrey (90s y 2000 Pop Tour), en diferentes zonas, y el sonido es espantoso. Los micrófonos fallan y no se aprovecha el escenario, hay quienes ven “espaldas”todo el show. Hay mil quejas”. @Keko_Garcia

Cabe señalar que México será sede por tercera ocasión de un mundial de fútbol, Estados Unidos segunda y esa será la primera vez en la que Canadá reciba un evento de clase internacional como una Copa del Mundo.

SEGUIR LEYENDO: