“Es el demonio”: ex mánager de Rebecca Jones destapó lo difícil que es trabajar con ella

Emilio Morales dio a conocer que trabajó con Rebecca Jones durante una obra de teatro y con solo unos meses se dio cuenta de su forma de ser (Instagram/@la_rebeccajones)

Pese a que Rebecca Jones es una de las actrices más queridas de la farándula mexicana, hay quienes opinan que es una persona muy difícil de tratar, tal fue el caso de su exrepresentante, Emilio Morales, quien destapó que le fue muy difícil lidiar con la actriz por ser muy especial con algunas de sus exigencias.

Rebecca Jones lleva una carrera de 40 años en la televisión y su talento en la actuación ha sido reconocida en varias ocasiones. La actriz ha logrado conquistar a cientos de personas con sus telenovelas, pero no el de su ex publirrelacionista, quien destapó lo complicado que le fue llevar la agenda de Jones.

Emilio Morales, reconocido en el medio artístico ya que ha representado a varias actrices y actores, fue entrevistado por Inés Moreno, quien directamente le preguntó quién ha sido la persona con la que más difícil se le ha hecho trabajar, a lo que él no dudó en señalar a Rebecca.

Rebecca Jones trabajó con Emilio desde 2020, con la primera temporada de "Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria) de donde era protagonista (Instagram/@la_rebeccajones)

“Es el mismísimo demonio, engendrado en ser humano, está loca. Se me hace que si vas al Fray Bernardino tiene una suite ahí. Lo más cañón es que toda la gente dice: ‘Ay, pero si es buena actriz, que no sé qué', pero no podemos en tela de juicio su talento”

Según reveló, trabajó con la histrionisa cuando ella fue parte de La vida ordinaria de una mujer extraordinaria, pues él se encargó de publicidad de esta obra. Ahí se dio cuenta de que lo más complicado de representar a Rebecca Jones es que ella usualmente se queja de cualquier detalle que no le guste y exige demasiado. Si es que no se cumple lo que ella dicta, se comporta de forma grosera, aseguró Emilio Morales.

También solía criticar a la gente con la que trabajaba a sus espaldas, esto Morales lo recordó diciendo: “Cuando fui le estaban tomando las fotos a Rebecca Jones y es la típica persona que de frente dice: ‘Ay qué padres fotos’, se voltea y dice: ‘Qué espantosas fotos’”.

En cuanto a sus peticiones, el mánager recordó que inclusive el productor que se quejó de ella, pues Jones a veces no quería cumplir con la agenda según estaba estipulado.

“Empezamos con la agenda y empieza de ‘yo a esto no voy a ir, no voy a ir, aquí no voy a ir sola, quién me va a acompañar’, y le dije a Rubén Lara, el productor, ‘habla con tu actriz porque yo no soy pirinola de nadie’. Sacamos muy bien la primera temporada, ya se había repuesto del cáncer”, reveló Morales.

El mánager recordó que, inclusive, en una ocasión la actriz se portó con él de forma grosera por no haberle entregado en efectivo el pago por participar en un evento de un restaurante y llegó a gritarle por ello.

Debido a la forma en que le entregó el dinero, Rebecca sí asistió al evento, pero tanto con él como con el dueño se comportó de forma grosera, ahí se dio cuenta de que no le gustaría volver a trabajar con ella.

“Loca, enferma, grosera, en el restaurante se puso super mal con el dueño y conmigo, y con todos los demás era una belleza... Es el demonio engendrado en ser humano, ahora la esta pasando mal, ojalá salga bien, pero es una persona mala”, reveló Morales.





