“No me van a doblar”: Samuel García respondió al Congreso tras intento de juicio político en su contra

Samuel García declaró que no se va a "doblar" ante el Congreso de Nuevo León (CUARTOSCURO)

En los últimos días, el Congreso de Nuevo León lanzó varias ofensivas en contra del gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, entre las que se encuentra una propuesta de juicio político, así como un proceso de revocación de mandato.

Por ello, el gobernador por Movimiento Ciudadano expresó que se trata de intentos de las y los legisladores del PAN, PRI y Morena para imponer como nuevo fiscal de la entidad a su rival en las elecciones pasadas, el priista Adrián de la Garza.

“Hoy el Congreso está enojado porque me quiere imponer al fiscal de la vieja política, ¡a mi rival de fiscal! Y me amenazan y tm mandan mensajes de ‘si lo vetas, pobre de ti’, ‘no hay retorno y vas a sentir todo el rigor del Congreso’. Pues discúlpenme diputados, en serio discúlpenme. No me van a doblar, porque no voy a traicionar a las 800 mil personas que votaron para sacar a esa gente”, expresó el mandatario.

Les comparto una parte de mi intervención en "Cómo vamos, Gobernador". pic.twitter.com/MgRDadqZco — Samuel García (@samuel_garcias) November 17, 2022

Dicha discusión se enfrasca bajo la renovación del fiscal de la entidad; proceso al que se apuntó el ex candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León cuando ganó Samuel García. Desde que se dio a conocer que De la Garza podría llegar a presidir la fiscalía local, Samuel advirtió que lo vetaría, porque no puede tener a su rival político ahí.

“Yo le ofrecí a Nuevo León sacar a la vieja política. Mi campaña se basó en sacar a la vieja política de Nuevo León que tanto daño nos hace. 800 mil neoloneses votaron por un servidor para sacar a la vieja política de Nuevo León”, explicó el gobernador, quien acusó amenazas por parte del legislativo de la entidad, en donde la oposición es mayoría.

Fue el pasado miércoles que el Congreso aprobó por un amplio margen reformar la Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León, con lo que también se aprobó someter al ejecutivo local a un proceso de renovación de mandato.

Congreso de Nuevo León busca destituir a Samuel García (Congreso Nuevo León)

La reforma fue aprobada con por el voto aplastante del PAN con sus 14 legisladores, el PRI con 13 escaños, dos de Morena y uno del Partido Verde, frente a los 11 votos de Movimiento Ciudadano que votaron en contra.

Dicha iniciativa fue promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) y secundada por el PRI, la cual fue aprobada desde junio en la Comisión de Legislación y traída a colación en estos días como una muestra del poder del PAN y del tricolor, acusó MC.

Entre tanto, la promoción de un juicio político en contra de Samuel García fue “revivida” de una solicitud ciudadana en contra del ex senador por alterar el escudo de armas de la entidad. La Comisión jurisdiccional ya fue creada y aprobada para revisar el caso, informó Carlos de la Fuente Flores.

El gobernador de Nuevo León no aceptó como fiscal a Adrián de la Garza (GOB Nuevo León)

Dicha denuncia ciudadana en contra del mandatario fue atraída por la panista Lillia Olivares Castañeda, presidenta de la Comisión. Y es que fue en octubre del 2021, cuando el regiomontano comenzaba su gobierno, que cambió el escudo del estado, ya que le quitó los colores y dejó únicamente el contorno. Además, cambió la leyenda Semper Ascendens (Siempre Ascendiendo) por El Gobierno del Nuevo Nuevo León.

Por su parte, también se interpusieron solicitudes de juicio político en contra del secretario General de Gobierno, Javier Navarro Flores, así como en contra de la titular del Periódico Oficial del Estado, Verónica Dávila.

