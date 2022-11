Quién era el sommelier que se ganó la confianza del Chapo

El Chapo Guzmán contaba con un hombre experto en bebidas que era de su total confianza (Foto: captura de pantalla/Twitter/@oscarbalmen)

Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, exlíder del Cártel de Sinaloa contaba con un círculo de personas cercanas a él. Entre dichos individuos estaba su chef personal, identificada como Ofelia Contreras González, quien era de la confianza del narco junto con sus familiares.

Informes elaborados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), liberados por Muck Rock y compartidos por el periodista especializado en crimen Óscar Balderas señalaron que El Chapo contaba con personas dedicadas tanto a la elaboración de sus alimentos como a un sommelier, es decir una persona especializada en bebidas.

Según los documentos Jaime Haz fue identificado como el sommelier del Chapo, un especialista que estaría enfocado en el whisky. De acuerdo con los informes, la primera vez que se registró la aparición de Haz fue en el año 2018.

En los documentos el nombre Jaime Haz aparece como experto en whiskey (Foto: Twitter/@oscarbalmen)

Cabe resaltar que Jaime Haz podría ser solo un alias, no un nombre. Sin embargo, su puesto como experto en bebidas, en específico el whisky, sí está reconocido entre los documentos que compartió Balderas a través de su cuenta de Twitter durante la tarde del miércoles 16 de noviembre.

Según el mencionado periodista, Jaime Haz logró ser una de las personas más cercanas al Chapo. El sommelier era tan confiable como el arquitecto que ayudó al narcotraficante con los túneles de droga del Cártel de Sinaloa.

Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, donde protagonizó el llamado “juicio del siglo” durante el cual testificaron otros narcotraficantes de México y Colombia, así como algunos de sus ex colaboradores y amantes, quienes realizaron diversas revelaciones sobre las operaciones del Chapo y el Cártel de Sinaloa.

Cabe recordar que el pasado 21 de octubre se informó que Joaquín El Chapo Guzmán habría presentado en Estados Unidos un nuevo recurso judicial solicitando un nuevo procedimiento para ser juzgado, de acuerdo con el expediente 09-CR-466.

El Chapo era el líder del Cártel de Sinaloa (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El narcotraficante cumple sentencia de cadena perpetua en una de las cárceles más seguras del mundo, la United States Penitentiary, Administrative Maximum Facility o ADX Florence.

Por sus parte, el Cártel de Sinaloa es uno de los grupos delictivos más relevantes actualmente, apenas el pasado 6 de noviembre un presunto integrante de dicha organización declaró que había cenado con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

La persona que reveló su encuentro con Peña nieto fue identificado como Jesús Flores Ramo, alias Pepe. Las declaraciones de dicho individuo fueron dadas a conocer por el semanario Proceso.

La víctima se encontraba sin playera y con los ojos vendados, declaró haber trabajado para "La Chapiza"

A finales del mes pasado, específicamente el pasado 30 de octubre, surgió un video en el que un grupo de hombres armados sometió a un presunto integrante del Cártel de Sinaloa, en la grabación siete hombres con el rostro cubierto y con armas largas rodearon a un hombre sin camisa y con los ojos cubiertos.

Las declaraciones del individuo señalaron que pertenecía a una célula delictiva conocida como La Chapiza, vinculada al Cártel de Sianaloa, además mencionó que lo mantenían amenazado porque el grupo criminal no cuenta con miembros suficientes.

“Gente de Obregón, estoy aquí, me tienen amarrado por culpa de ‘La Chapiza’ que me puso a trabajar, amenazándome a mí y a mi familia y así como a mí, tiene a dos o tres chavos trabajando, ya que ellos no cuentan con personal, unos porque los han matado, a otros los han agarrado, otros se han ido por falta de alimento no tienen ni que comer”, declaró cuando fue interrogado.

