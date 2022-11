Por qué Faitelson defendió a Verstappen por encima de Checo Pérez

Faitelson defendió a Verstappen (Fotos: captura de pantalla/ Youtube // Twitter @redbullracing)

Una nueva polémica azotó al equipo de Red Bull Racing, a una sola carrera de que termine la temporada 2022 de la Fórmula 1, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez tuvieron una discusión por las posiciones en el Gran Premio de Brasil. El piloto neerlandés se negó rotundamente a cederle el paso a Checo pese a que la indicación provino de Christian Horner.

“Tiene campeonatos gracias a mí”: el ácido reclamo de Checo Pérez a Max Verstappen tras GP de Brasil El piloto mexicano mostró su enojo por la actitud que tomó su compañero al no quererle ceder el sexto puesto, así que la estrategia en Red Bull falló VER NOTA

Ante tal hecho, el mexicano se enojó y ambos protagonizaron un disgusto ya que Sergio aseguró que por él Verstappen era bicampeón del máximo circuito de velocidad. La polémica explotó y pese a que la mayoría de los mexicanos apoyaron al corredor tapatío, David Faitelson aseguró que el neerlandés estaba en lo correcto al comportarse de tal manera.

El analista de ESPN respaldó la postura que tomó Max al no darle el paso a Checo, por lo que su opinión desató la molestia de la checomanía pues no entendían el motivo por el cual Faitelson defendió a Max. Fue por medio de sus redes sociales que el periodista deportivo arremetió contra la actitud que tomó Pérez.

El piloto mexicano aseguró que Verstappen tiene el bicampeonato gracias a él

Faitelson argumentó que Max Verstappen es campeón y no precisamente a la ayuda de Checo, sino por méritos propios, así que el comentarista de ESPN se mostró en contra de lo que todos los fans apoyaban la frase de Pérez en donde dijo “tiene dos campeonatos gracias a mí”.

El duelo que Checo Pérez quiere para el cierre de la temporada de la F1 El piloto mexicano está próximo a coronarse subcampeón con Red Bull, solo le restan dos carreras más VER NOTA

Para David, Checo se equivocó con tal comentario ya que enfatizó el talento que tiene el piloto neerlandés y lo que ha podido lograr gracias al apoyo de la escudería austriaca.

“Se equivoca ‘Checo’ Pérez al afirmar que Max Verstappen tiene dos títulos gracias a él. Verstappen tiene dos títulos gracias a su talento y al trabajo del equipo en Red Bull..”

¿De cuando acá la Formula-1 es un deporte de “dejar pasar” a otro piloto?

Envolverse en la bandera para castigar a Verstappen y tenerle misericordia al “Checo” Pérez me parece absurdo…

El piloto holandés está en un nivel al que no ha llegado el mexicano… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 13, 2022

Y es que bajo los reclamos que surgieron entre los seguidores de la Fórmula 1 cuando Horner se comunicó con Verstappen por la radio para pedirle que dejara pasar a Checo Pérez —y así tomara la sexta posición—, la respuesta del bicampeón fue: “Ya lo habíamos hablado, no me estén diciendo. Ya les dije mis razones y no las voy a cambiar, voy a sostener en ellas”, hecho que quedó grabado y viralizado en internet.

Con el subcampeonato en juego, Checo Pérez va por inédito podio en el Gran Premio de Brasil El piloto mexicano nunca ha podido subir al podio de Interlagos en más de una década de trayectoria; la edición de 2022 dará puntos clave y extra con formato de carrera sprint VER NOTA

Desde la perspectiva de Faitelson, la petición de Red Bull al neerlandés fue “absurda”, pero lo que más le incomodó fue el papel que tomó Checo Pérez pues la idea de “tenerle misericordia” al mexicano después de todo lo que ha demostrado en la temporada, David Faitelson consideró que el originario de Guadalajara, Jalisco, “no está al nivel de Verstappen”.

“¿De cuando acá la Formula-1 es un deporte de “dejar pasar” a otro piloto? Envolverse en la bandera para castigar a Verstappen y tenerle misericordia al “Checo” Pérez me parece absurdo… El piloto holandés está en un nivel al que no ha llegado el mexicano…”

Se equivoca “Checo” Pérez al afirmar que Max Verstappen tiene dos títulos gracias a él. Verstappen tiene dos títulos gracias a su talento y al trabajo del equipo en Red Bull.. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 13, 2022

Como respuesta a su opinión, diferentes internautas descalificaron el análisis de Faitelson, pues consideraron que no tenía conocimiento de la Fórmula 1. “Definitivamente no sabes NADA de ningún deporte...”, “últimamente andas dando unos derechazos, mi burro” y “no le dicen ministro de defensa no más por qué si”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Cabe recordar que Checo Pérez ya habló al respecto y aseguró que la problemática ya quedó en el pasado, así que dentro de Red Bull están concentrados en ganar en Abu Dabi para así llevarse el subcampeonato.

SEGUIR LEYENDO: