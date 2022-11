Mujer saltó de un camión en Periférico, aseguró que el chofer no la quería dejar bajar

Una joven terminó lesionada tras saltar de un camión en Periférico (Foto: Twitter @MonPadillaM)

En medio de la indignación que han causado casos como el de Lidia Gabriela, la joven que murió tras saltar de un taxi, la mañana de este 15 de noviembre trascendió que una mujer decidió saltar de un camión en movimiento en Periférico, al sentirse en peligro debido a que el conductor trató de impedir que bajara.

Fue en redes sociales que Montserrat Padilla compartió lo que le sucedió mientras iba a bordo de un autobús cerca de Toreo. Según relató, el conductor se negó a parar cuando ella se lo pidió, por lo que se lanzó del vehículo.

Después de que saltó, automovilistas que se percataron de la situación le ofrecieron su ayuda. De esta manera, la mujer logró ponerse a salvo, aunque terminó lesionada.

Hoy tuve que saltar de un camión en Periférico, a la altura de Toreo, porque el chofer no me quería dejar bajar.



Dos conductores se bajaron en ese instante para auxiliarme.



Yo hoy salgo con buenos golpes pero viva.



Cuántas no tienen esa suerte.



Ya basta de vivir así. pic.twitter.com/SFN0lhjzUh — Monserrat Padilla (@MonPadillaM) November 15, 2022

Montserrat acompañó su testimonio junto a dos fotografías de las heridas que sufrió en el tobillo, que quedó visiblemente inflamado y en las manos, las cuales quedaron ensangrentadas.

“Hoy tuve que saltar de un camión en Periférico, a la altura de Toreo, porque el chofer no me quería dejar bajar. Dos conductores se bajaron en ese instante para auxiliarme”, escribió la joven en su cuenta de Twitter @MonPadillaM.

Finalmente mostró su inconformidad hacia la inseguridad a la que se enfrentan diariamente las mujeres en México. En ese sentido añadió: “Yo hoy salgo con buenos golpes pero viva. Cuántas no tienen esa suerte. Ya basta de vivir así”.

El chofer un camión se habría negado a dejar bajar a una mujer, llamada Monterrat Padilla (FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM)

La Vigimovi, organismo adscrito a la Secretaría de Movilidad (Semovi), lamentó lo ocurrido y ofreció a la mujer dar seguimiento al caso. En respuesta a la publicación, la cual ha acumulado cerca de 10 mil reacciones, escribió: “Lamentamos la terrible situación que le ocurrió. Le pedimos se ponga en contacto con nosotros vía DM para poder atenderle”.

El tuit de Montserrat también desató un debate entre quienes opinaron que saltar fue una medida innecesaria y que pudo esperar a la siguiente parada y aquellos que aseguraron que tomó la decisión correcta, tomando en cuenta la ola de violencia que azota al país.

Entre las respuestas en su defensa se pudieron leer algunas como “Muchos dicen TAL VEZ NO ERA NECESARIO AVENTARTE, y tal vez no pero creo que estamos viviendo en una paranoia y miedo colectivo por todo lo que está sucediendo” o “Yo no preguntaré ni mucho menos. Solo te diré que súper que tu instinto de seguridad te haya puesto en resguardo ante tal situación, en lugar de juzgar den gracias a que no pasó a mayores”.

El caso de Lidia Gabriela

La historia que compartió Montserrat causó revuelo ante la gran cantidad de casos recientes de mujeres que han sido víctimas de violencia, tal como Lidia Gabriela, la joven que falleció el 1 de noviembre en Ermita Iztapalapa luego de lanzarse de un taxi.

Lidia Gabriela Gómez Barrientos perdió la vida tras arrojarse de un taxi por temor a que el conductor pudiera secuestrarla (Foto: Facebook/Nina Ribali)

Gabriela tomó la decisión de saltar luego de que el chofer se negó a parar en el lugar donde ella lo solicitó y de que tras esto tomara una ruta desconocida, además de que quería cobrar una cuota exagerada por el servicio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este 15 de noviembre que fue aprehendido Pedro “N”, presunto conductor del taxi en el que iba Lidia. Esta ha sido la tercera detención relacionada con el caso.

El presunto conductor del taxi en el que iba Lidia fue aprehendido (Imagen: Twitter/@FiscaliaCDMX)

El sábado pasado fue vinculado a proceso Fernando “N”, que en un principio fue señalado como el presunto implicado en la muerte de la joven. De manera extraoficial se ha mencionado que éste es padre del chofer que se habría negado a dejar bajar a Lidia.

