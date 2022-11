Video de dos mujeres intentando arrojarse de taxi en Tlalpan encendió alertas tras caso de Lidia Gabriela

Dos mujeres estuvieron a punto de lanzarse desde un taxi en movimiento (Foto: Captura de pantalla)

Tras el reciente caso de la joven Lidia Gabriela, de 23 años, quien murió en Iztapalapa tras supuestamente arrojarse de un taxi en movimiento que se salió de la ruta, se dio a conocer un nuevo caso que ocurrió en calles de Tlalpan, Ciudad de México, que fue videograbado y subido a redes sociales, en donde dos mujeres intentan desesperadamente salir de un taxi.

La usuaria “@zairanay” de TikTok publicó un video que ha vuelto a encender las alertas sobre este tipo de transporte, ya que muestra cuando unas mujeres intentaban arrojarse del vehículo en movimiento, similar a lo que le ocurrió con Lidia Gabriela.

La grabación rápidamente se reprodujo miles de veces en diferentes plataformas. No es para menos, ya que se observa a un taxi avanzar con una puerta abierta y posteriormente bajar a dos mujeres llorando, en notable estado de alteración.

El video fue tomado desde el asiento del copiloto del vehículo que iba manejando detrás y muestra a un taxi sin placas, pero con la identificación A-3537A, avanzando con la puerta abierta sostenida por alguien que parece amenazar con lanzarse.

“Nos percatamos que se abrió la puerta de atrás de un taxi. Se nos hizo extraño que no cerrara de inmediato y mi novio se puso a accionar el claxon muchas veces”, señala la grabación.

Tras varios pitidos, el taxista comenzó a orillarse y bajar la velocidad. Inmediatamente bajaron dos mujeres con sus bolsas del mercado en visible estado de pánico. Apenas terminaron de salir del auto el conductor aceleró y se fue.

El vehículo que iba detrás del taxi grabando la situación se orilló al momento, y la joven que iba de copiloto le preguntó desde su ventana a las mujeres si estaban bien, a lo que una de ellas respondió entre lágrimas:

“Íbamos a [inaudible] y nos trajo por acá [el taxista] y no nos quería hacer la parada. Ya me iba a aventar pero vi que mi hija se iba a quedar [inaudible]”, señaló una de ellas, quien debido al llanto y el ruido de la avenida no se le escucha claramente.

La muerte de Lidia Gabriela será investigada como feminicidio (foto: especial)

Al final del video, la usuaria colocó dos marcas de agua señalando que “afortunadamente estaban bien, pero sean desconfiados de cualquier señal extraña. No seamos indiferentes porque podemos ser la diferencia de otro desenlace”.

Hasta la publicación de esta nota informativa, solamente la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha sido la única en pronunciarse, señalando que con base a la información del video han procedido a realizar un reporte. No obstante, las imágenes ya han causado gran preocupación entre la ciudadanía, pues apenas pasaron unos días de que se dio a conocer el caso de Lidia Gabriela.

“Qué bueno qué no pasó a mayores pero por favor TODOS si haces la parada a un Taxi, PONGAMOS ATENCIÓN sino trae placas NO SE SUBAN!!!! Espero las Mujeres estén bien”, “Gracias por ayudar!! Gracias a Dios que pudieron bajar!!” y “Excelente trabajo, ahora va a empezar la histeria colectiva...”, fueron algunos de los comentarios.

Este video ha causado preocupación al recordar la muerte de Lidia Gabriela, quien de acuerdo con las declaraciones de su hermano, “el taxi no la quiso bajar y se arrancó ‘muy fuerte’ por el carril de alta velocidad”, ante esto, la joven “se tuvo que aventar del taxi en pleno movimiento”. En la última acción se habría golpeado la cabeza contra el pavimento.

