Kenia López Rabadán exigió a AMLO dejar la presidencia tras bajar su popularidad: “¿Qué espera para irse?”

Kenia López urgió al presidente López Obrador “preparar su maleta” y empezar a “desalojar” el Palacio Nacional respetando su propia palabra (Foto: Cuartoscuro)

Tras la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “preparar su maleta” y empezar a “desalojar” el Palacio Nacional respetando su propia palabra.

Este martes 15 de noviembre, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul recordó que el mandatario federal aseguró que al bajar en las encuestas y al hacerse la primera congregación de más de 100 mil personas en su contra, serían dos razones para dejar la presidencia y regresar a Palenque.

“Él (AMLO) dijo públicamente que cuando bajara en las encuestas y hubiera una marcha mayor a 100 mil personas en su contra, se iba a su rancho. Señor presidente, vea las encuestas, ya no está usted como en 2019, ya bajó en las encuestas y ayer éramos cientos de miles de personas”, indicó en el audiovisual de poco más de un minuto.

Señor @lopezobrador_, prepare sus maletas y empiece a desalojar Palacio Nacional.



Directo a la c….. su rancho!



Bajó en las encuestas y cientos de miles de personas salimos a marchar ¿Qué espera para irse?



Así lo dijo y aquí estamos para recordarle: pic.twitter.com/aVFTKye0mF — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) November 15, 2022

En este contexto, López Rabadán señaló que, a pesar de no contar con una cifra exacta de las personas que participaron el domingo 13 de noviembre en la manifestación en defensa del INE, fueron los suficientes para que el jefe del Ejecutivo federal ya estuviera “haciendo sus maletas”.

“Si usted tuviera palabra señor presidente, ya estaría haciendo maletas para irse a su rancho, porque evidentemente ya no es popular en las encuestas y más de 100 mil personas salimos a marchar. Hay algunos que dicen que fueron 300 mil, 500 mil, otros 700 mil, otros 800 mil personas. Lo que es un hecho, señor presidente, es que fueron cientos de miles de mexicanos y mexicanas en todo el país. Para cuando hace las maletas, señor presidente. Póngase a empacar sus cosas, que por cierto, según usted, dice que tiene pocas”, sentenció la panista.

Cabe recordar que el lunes 14 de noviembre, Kenia López Rabadán afirmó que, pese a impedimentos y descalificaciones por parte del Gobierno federal, la marcha a favor del órgano electoral tuvo una convocatoria masiva y evidenció que los mexicanos están unidos en favor de la defensa de las instituciones electorales y la democracia.

López Rabadán señaló que fueron suficientes personas a la marcha para que el jefe del Ejecutivo federal ya estuviera “haciendo sus maletas” (Foto: Archivo)

“Durante semanas, el presidente López Obrador se dedicó a descalificar la marcha ciudadana. Hicieron lo imposible por impedirla, pero la marcha fue impresionante, maravillosa, contra todos los pronósticos del Gobierno federal, cientos de miles de mexicanos salimos a defender nuestras instituciones electorales”

La legisladora agregó que las 700 mil personas que se manifestaron tomaron las calles para decirle al gobierno de Morena que “no permitirán que destruyan lo que se ha construido en esta nueva lógica democrática, con tanto esfuerzo”.

Asimismo, resaltó que actualmente se tiene un árbitro electoral que cuenta los votos y “los cuenta bien, y no se va a renunciar a eso, ya que si lo perdemos, perderemos nuestro país”.

“Las familias mexicanas salimos a decir que no vamos a permitir una arbitrariedad y que vamos a defender nuestros derechos. Aunque claro, el gobierno de la Ciudad de México no tuvo la decencia de reconocer a las cientos de miles de personas. No saben contar personas y además quieren contar votos. Eso sí, lo que el Gobierno de la ciudad y el Gobierno federal saben contar es dinero en cash”, dijo.

