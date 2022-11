Kenia López Rabadán respondió a la mañanera: “AMLO le tiene miedo al pajarito azul, como él le dice a Twitter”

Este viernes durante la conferencia mañanera se presentó la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” a cargo de Elizabeth García Vilchis, donde el gobierno federal mostró su descontento por la campaña “El INE no se toca” con la que se busca frenar la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar al órgano electoral previo a la elección de 2024.

Luego que el presidente López Obrador acusó a la oposición de mentir sobre su propuesta de reforma, la panista respondió al titular del Ejecutivo, a quien señaló de mentir al pueblo mexicano pues la iniciativa enviada al Congreso sí plantea la “destrucción del INE”, además de los órganos electorales de cada estado y los tribunales electorales.

CIUDAD DE MÉXICO, 05OCTUBRE2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en compañía de Ana Elizabeth García Vilchis, titular de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Esta mañana García Vilchis expuso una lista de opositores que impulsan la campaña de defensa del INE, señalando directamente a la senadora Kenia López Rabadán, por lo que la panista no se mostró sorprendida por el seguimiento que se le hace desde la presidencia de la República

López Rabadán afirmó que seguirán con la defensa del modelo de democracia y apuntó un cierto temor por parte del gobierno federal a la campaña para defender al INE de los ataques de Morena.

“AMLO le tiene miedo al “pajarito azul” como él le dice a Twitter, y desde aquí le contesto. Los únicos que mienten son ustedes en Morena.

— Kenia López Rabadán (@kenialopezr) November 4, 2022

“Hoy en la mañanera de AMLO me mencionaron no una, sino dos veces. Ya deberían de darme título de cliente frecuente” dijo la legisladora de oposición, quien también presenta una “contra Mañanera” para desmentir los datos, cuando estos son equivocados o engañosos, presentados por el titular de Ejecutivo.

“Por cierto, la señora de las mentiras no sabe pronunciar como 150 palabras, pero BADIRAGUATO la lee muy bien”, ironizó la senadora sobre la polémica surgida a raíz de las constantes visitas del mandatario a tierras sinaloenses, lo cual ha despertado sospechas de que el gobierno federal favorece al cártel de esa entidad.

Este día, el presidente de México insistió en la necesidad de aprobar su reforma electoral, argumentando que los nuevos consejeros electorales serán elegidos de manera popular.

De aprobarse la reforma, el Instituto Nacional Electoral (INE) dejaría de existir como tal y un nuevo órgano centralizado se encargará de todas las elecciones del país. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Respecto a ese punto, los ex consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, advirtieron que el diseño electoral que busca AMLO es una autoridad electoral en manos del Poder Ejecutivo, pues los únicos capaces de realizar campañas para esos cargos serán activistas políticos, los cuales serán propuestos en una lista por el propio presidente de la República, por encima de los nombres que surjan desde el Congreso o el Poder Judicial.

Al respecto, López Obrador reiteró este día que la idea sobre la desaparición del Instituto es falsa y manipulada por “los conservadores” para sus propios intereses políticos. De acuerdo con el mandatario la intención es que el aparato electoral “ya no esté en manos de la oligarquía corrupta”.





Para justificar la necesidad de reformar el sistema político-electoral a un año de la sucesión presidencial, López Obrador señaló: “El INE tiene muchísimo dinero porque, además, los funcionarios del INE y del Tribunal ganan más que el presidente porque no obedecieron la ley. Pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron. Dos, una a principio de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados. Y como no les favorecieron ocultaron la información”.

