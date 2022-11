El emotivo mensaje del “Chaco” Giménez a su hijo luego de ser uno de los “tachados” para Qatar 2022

Chaco Giménez habló de la llegada de Santi a Europa (Foto: Instagram/@christianchaco/@sant.gimenez)

En las primeras horas de este 15 de noviembre, los seleccionados mexicanos que fueron sacados de la lista de 26 presentada por Gerardo Martino para la Copa del Mundo de Qatar 2022 se separaron de la concentración del Tricolor en Girona, España.

El emotivo mensaje de Santiago Giménez para Raúl Jiménez de cara a Qatar 2022 El jugador que milita en la Eredivisie apunta a ser uno de los recortados por Gerardo Martino para la lista de 26 jugadores que acudirán a la Copa del Mundo VER NOTA

Entre los representantes Tricolor que cerraron filas en la Ciudad Condal, se encuentra Santiago Giménez que era uno de los personajes que se había robado los reflectores de la afición y la prensa mexicana desde su llegada al Feyenoord Rotterdam de la Eredivisie.

La ausencia del Bebote en la lista final de Qatar 2022 causó una ola de indignación entre la afición mexicana, pues llevaron a Rogelio Funes Mori y a Raúl Jiménez a pesar de que uno viene de una lesión que casi lo deja fuera del Tri y el otro por el bajo rendimiento esta temporada en la Liga MX.

"Chaco" Giménez mandó mensaje a su hijo tras su salida de Qatar 2022 (Foto: @christianchaco/Instagram)

Bajo el contexto de la salida de Santi del Tri, su padre el ídolo del Cruz Azul, Christian ‘Chaco’ Giménez, quien también formó parte de la selección mexicana en su momento, mandó un mensaje de apoyo a Santi en una historia en su cuenta de Instagram.

Los motivos por los que Javier Hernández no fue convocado para Qatar 2022, según José Ramón Fernández El reconocido periodista deportivo de ESPN tuvo la oportunidad de ahondar sobre las razones que le dio, supuestamente, Gerardo Martino para no llamar a “Chicharito” a la Copa del Mundo VER NOTA

“Dios no tarda ni falla. Sus planes son más grandes que nuestra imaginación y nuestro entendimiento, SON PERFECTOS. Todo sucederá cuando debe ser. Cuando tiene que ser, según sus tiempos. Te amo hijo mío, @santi.gimenez y estoy orgulloso de ti”, fue el mensaje que Chaco puso en su cuenta de Instagram.

A inicios de noviembre el artillero mexicano de 23 años que milita en los Países Bajos, se había adelantado a la convocatoria del Tata, pues aseguró que de faltar en la lista de 26 jugadores “no se cortaría las venas”, así lo comentó en una entrevista retomada por Mediotiempo.

Santiago Giménez, jugador del Feneyoord de la Eredivisie y de la Selección Mexicana. Foto: miseleccionmx

“No pasa nada, si me toca estar es por un propósito y si no, sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas por no estar, pero voy a luchar porque es un sueño que tengo desde chico, pero no estar, no me pondrá triste”, dijo el atacante mexicano de 23 años.

Diego Lainez se quedaría sin mundial; filtraron posible convocatoria para Qatar 2022 El delantero de 22 años se perdería de la oportunidad de vivir su primer mundial pues la estrategia del Tata Martino optaría por llevar a otros jugadores como Antuna, Henry Martín y Alexis Vega VER NOTA

En esa ocasión enfatizó que no le sorprendía en lo más mínimo que un centro delantero de los cuatro que están en la lista de 31 que entregó hace unos días el Tata Martino, haya sido el sacrificado: “Desde un principio sabía que era un poco ilógico llevar a cuatro, cuando el técnico juega con un solo delantero, entonces me lo imaginaba y por eso no me sorprendió tanto porque sabía que esa era la idea”, evocó Santi

El Bebote llegó apenas en agosto pasado al futbol de Países Bajos y más allá de haber llegado cuando la temporada ya estaba iniciada, continuó con el paso goleador que mostró en sus últimos partidos con Cruz Azul, a tal grado de que hoy en día es el goleador de la UEFA Europa League y ya suma algunos tantos en la Eredivisie.

Lista de 𝟮𝟲 convocados para jugar la 🏆 del 🌎 en Qatar 🇶🇦. ⚽️ 🇲🇽



¡Todos juntos a soñar con #MéxicoDeMiVida! ✨ 💚

➡️ https://t.co/MezZHvSnUm #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/gdakcTUm6m — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 14, 2022

Lista oficial de los 26 jugadores convocados a Qatar 2022

Porteros:

-Guillermo Ochoa (América)

-Alfredo Talavera (FC Juárez)

-Rodolfo Cota (León)

Defensas:

-Jorge Sánchez (Ajax)

-Kevin Álvarez (Pachuca)

-Néstor Araujo (América)

-Johan Vásquez (US Cremonese)

-Héctor Moreno (Monterrey)

-César Montes (Monterrey)

-Gerardo Arteaga (KRC Genk)

-Jesús Gallardo (Monterrey)

Mediocampistas:

-Andrés Guardado (Real Betis)

-Héctor Herrera (Houston Dynamo)

-Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

-Erick Guitérrez (PSV Eindhoven)

-Luis Chávez (Pachuca)

-Edson Álvarez (Ajax)

-Orbelín Pineda (AEK Athens)

-Luis Romo (Monterrey)

-Roberto Alvarado (Guadalajara)

-Uriel Antuna (Cruz Azul)

Delanteros:

-Alexis Vega (Guadalajara)

-Hirving Lozano (Napoli)

-Raúl Jiménez (Wolverhampton)

-Henry Martín (América)

-Rogelio Funes Mori (Monterrey)

SEGUIR LEYENDO: