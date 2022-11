Faitelson, Joserra, Martinoli y más lamentaron la convocatoria del Tata Martino para Qatar

Los periodistas deportivos criticaron la convocatoria del Tata Martino para el Mundial de Qatar 2022 (Foto: REUTERS/Albert Gea)

La espera terminó, a escasos días de que empiece la Copa Mundial de Qatar 2022 la Selección Mexicana por fin dio a conocer su lista oficial de los 26 convocados que irán a la competencia representando al país. Debido a que anteriormente circuló información sobre quiénes no entrarían en los planes de Gerardo Tata Martino, diversos analistas de fútbol expresaron su inconformidad con la decisión del técnico.

Funes Mori o Santi Giménez; Tata Martino adelantó quién iría a Qatar 2022 El técnico de la Selección Mexicana aceptó que cualquier decisión que tome para la convocatoria final traerá polémica VER NOTA

Una vez que el Tata Martino presentó formalmente a los jugadores que portarán la camiseta del Tri, en redes sociales explotó el debate por las ausencias para esta edición mundialista. Por ello, diferentes periodistas deportivos se animaron a compartir su opinión sobre la falta de Diego Lainez y Santiago Giménez en Qatar 2022.

Una de las primeras opiniones que circularon fue la de David Faitelson, el periodista de ESPN aseguró que al técnico argentino no le importaba el futuro del combinado nacional, ya que al dejar a dos jóvenes futbolistas dio a entender su “poca preocupación” por la renovación del tricolor de cara al Mundial de 2026 que se jugará en México.

Esta es la lista oficial de la Selección Mexicana para Qatar 2022 (Foto: Infobae)

“Sin Lainez, sin Santi Giménez y yo agregaría que sin Carlos Acevedo…A Gerardo Martino, el futuro de la selección, le importa un reverendo cacahuate…”, redactó en Twitter.

Más tarde Faitelson lamentó la situación de ambos delanteros, pero confió que con el tiempo tendrán más oportunidades de competir en torneos de éste tipo. “Lamento mucho lo de Diego Lainez y lo de Santi Giménez. Era una buena ocasión para mostrar sus excelsas habilidades. Lo único bueno es que, por su edad, les sobrará tiempo para nuevas oportunidades…”, agregó David.

Sin Lainez, sin Santi Giménez y yo agregaría que sin Carlos Acevedo…A Gerardo Martino, el futuro de la selección, le importa un reverendo cacahuate… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 14, 2022

En cuanto a la reacción Christian Martinoli, únicamente se limitó a expresar su tristeza por la ausencia de Factor Lainez pues desde su cuenta oficial de Twitter publicó lo siguiente:

“Mi ‘Factor’”

Mi “Factor”.😞 — Christian Martinoli (@martinolimx) November 14, 2022

José Ramón Fernández también se unió a la conversación pues reconoció que fue un “duro golpe” para Lainez, por lo que le pidió al delantero reponerse de tal decisión y crecer deportivamente.

Tata Martino reveló los detalles de la ausencia del Chicharito para Qatar 2022 El técnico de la Selección Mexicana dejó en claro que Javier Hernández ya no tenía posibilidades de ir al Mundial, situación que la afición lamentó VER NOTA

“Diego Lainez quedó fuera de Qatar, una de las promesas más importantes del futbol mexicano tendrá que reponerse de este golpe en su carrera; otros no lo han logrado y su futuro fue incierto, ejemplo: Jonathan Dos Santos”, argumentó Joserra.

Oficial: fuera Lainez y Giménez del Mundial.



El Tri tiene un promedio de 29 años de edad. La selección mexicana más grande en Copas del Mundo de la época moderna, y es obra del Tata Martino. — Paco Villa (@Paco_Villa_) November 14, 2022

Por su parte, Paco Villa analizó el promedio de edad del conjunto azteca y señaló al Tata Martino como el principal culpable de no darle la oportunidad a jóvenes que compitieron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como Lainez.

“Oficial: fuera Lainez y Giménez del Mundial. El Tri tiene un promedio de 29 años de edad. La selección mexicana más grande en Copas del Mundo de la época moderna, y es obra del Tata Martino”, publicó en su cuenta verificada.

Diego Lainez quedó fuera de Qatar, una de las promesas más importantes del futbol mexicano tendrá que reponerse de este golpe en su carrera; otros no lo han logrado y su futuro fue incierto, ejemplo: Jonathan Dos Santos — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 14, 2022

Mientras que León Lecanda de ESPN también criticó la “incongruencia” de Gerardo Martino con sus argumentos para dejar fuera a Santi y a Lainez. “Todos somos ‘técnicos’ y tenemos una opinión, pero el problema más grande de Tata Martino es su INCONGRUENCIA. Pedía a los jugadores que fueran a Europa y dejó fuera a Santi Giménez y Diego Lainez. Quería futbolistas en buen momento y cortó a Erick Sánchez o Carlos Acevedo”, sentenció.

Todos somos “técnicos” y tenemos una opinión, pero el problema más grande de Tata Martino es su INCONGRUENCIA.



Pedía a los jugadores que fueran a Europa y dejó fuera a Santi Giménez y Diego Lainez.



Quería futbolistas en buen momento y cortó a Erick Sánchez o Carlos Acevedo.



🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/VNwP2id3SB — León Lecanda (@Leonlec) November 14, 2022

Quien también se animó a compartir su opinión al respecto fue Carlos Guerrero Warrior, quien explicó que “es lo que hay”, así que se mostró contrario a las críticas de los demás colegas del medio pues aseguró que la ausencia de Lainez, Carlos Acevedo y de Santi no serían pretextos para que el combinado nacional no haga una buena actuación.

Miguel Layún explotó contra la afición que critica al Tri El lateral del club América mostró su molestia con el público que no confía en la Selección Mexicana y que los juzga a días de empezar el Mundial de Qatar 2022 VER NOTA

“Es lo que hay. No nos volvamos locos. Cuando tengamos mínimo a 20 futbolistas jugando (no formándose) en Europa, ese día, desde el sofá, le reclamamos al entrenador en turno. Las ausencias de los Santi, Acevedos, Lainez, no será la razón de quedar varados en el Mundial”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO: