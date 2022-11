“Hubo mentadas”: aseguraron que Carla Estrada peleó con Michelle Renaud y la sacó de bioserie de Gloria Trevi

Según distintas versiones, Michelle Renaud ya estaba considerada para protagonizar la serie producida por Carla Estrada (Foto: Instagram)

Desde que se hizo pública la idea de realizar una serie biográfica de Gloria Trevi, el proyecto le hizo ilusión a los fans de la artista regiomontana, de quien ya se han llevado a cabo diversos proyectos donde se narra parcialmente su vida y los escandalosos momentos que vivió al lado del productor Sergio Andrade.

Al tiempo se dio a conocer que sería la propia Trevi quien contaría su vida desde su perspectiva, por lo que los admiradores de la cantante de El recuento de los daños mostraron su emoción al instante, misma que se incrementó cuando la productora Carla Estrada anunció que tomaría las riendas del proyecto.

En su momento se dijo que sería la actriz Michelle Renaud quien le daría vida a Gloria Trevi en la serie ya titulada Ellas soy yo; sin embargo, recientemente se anunció que será la actriz venezolana Scarlet Gruber quien se ponga “en la piel” de la famosa cantante en su edad adulta.

Ignacio López Tarso regresará a la pantalla interpretando al abuelo de Gloria (Foto: Televisa)

Sin dar mayores detalles sobre este cambio, el público pudo conocer por fin quién dará vida a “la Trevi”, al tiempo que se ha revelado el motivo de esta drástica decisión. Y es que, según una de las más recientes columnas del periodista Alex Kaffie, Carla Estrada tuvo “un encontronazo” con Michelle Renaud, razón por la cual habría decidido dejarla fuera del proyecto.

De acuerdo a lo escrito por el conductor de Sale el sol, el problema surgió cuando Michelle le notificó a Carla estrada que se iría de viaje a Nueva York con su pareja, pese a que todo estaba listo para el arranque de grabaciones de la bioserie.

“Todo estaba listo para que la joven actriz personificase a Gloria Trevi; sin embargo, al momento que le hizo saber a la productora de la serie biográfica que únicamente contara con ella hasta tal fecha, ‘pues al día siguiente Matías Novoa y yo nos vamos de viaje a Nueva York’”, escribió el periodista en su columna titulada Sin lisonja.

Y es que esta situación habría provocado que la productora de telenovelas le reclamara por su falta de compromiso, iniciando una fuerte discusión donde se dice que hasta hubo agresiones verbales.

“Tal arrebato encendió a Michelle ¡y ahí comenzó el pleito! que llegó a tal punto ¡que hasta hubo mentadas de mamá! Por eso de un día para otro Carla Estrada sacó del elenco a Michelle y en su lugar puso a Scarlet Gruber”, aseguró el reportero.

Esta versión no ha sido confirmada ni desmentida por ninguna de las dos partes, y mientras tanto, Ellas soy yo ya ha iniciado grabaciones, teniendo como protagonistas a distintas actrices que le darán vida a Gloria Trevi en diversas etapas de su vida.

Fue apenas hace unos días cuando Scarlet Gruber compartió en las redes sociales su emoción por formar parte de este ambicioso proyecto: “Ya lo puedo GRITAAAR!!!! Mis amores, valió la pena la espera. Muchos me han preguntado cuándo llegaría el protagónico y siempre les contesté que estaba en manos de Dios. Definitivamente, el tiempo de Dios es perfecto y todo llega a su debido momento”.

Regina Villaverde le dará vida a Gloria Trevi de los 14 hasta los 21 años (Foto: Televisa)

Fue el pasado 7 de noviembre cuando se dio el claquetazo inicial de grabaciones en una casa de la colonia Del Valle, en Ciudad de México, donde Carla Estrada presentó a Regina Villaverde, quien dará vida a Gloria Trevi, de los 14 a los 21 años.

“¿Quién no la conoce? Es Gloria Trevi. Me siento muy feliz porque esta es mi primera experiencia, voy a demostrarles que este es un gran proyecto, espero que lo vean. Hice casting y quedé, estoy muy agradecida con la niñas que hicieron casting porque ellas me dieron la fuerza de poder hacerlo”, expresó la joven que ha estado preparándose desde hace meses con clases intensivas de desenvolvimiento artístico.

