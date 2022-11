Pese a acusaciones de presuntos nexos criminales el PAN ratificó a García Cabeza de Vaca como consejero

El ex gobernador Cabez de Vaca tiene más de 7 delitos en su contra (FOTO:ARCHIVO)

Durante la celebración número 25 de la asamblea del Partido Acción Nacional (PAN) que se realizó en el Centro City Banamex, militantes eligieron por unanimidad al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Gacrcía Cabeza de Vaca, para tomar el cargo de consejero del partido a pesar de tener una orden de aprehensión en su contra.

Javier Lozano ironizó la propuesta de AMLO por la marcha en defensa del INE: “ tolerante, respetuoso y conciliador” VER NOTA

Durante la reunión distintos diputados, alcaldes, gobernadores, dirigentes y exdirigentes del partido blanquiazul aceptaron de nuevo la participación como candidato del partido en el Senado al funcionario Cabeza de Vaca quien es considerado prófugo de la justicia.

El ex gobernador de Tamaulipas es acusado por distintos delitos como, terrorismo, trafico de migrantes, robo de piezas de arte, violencia sexual, crimen organizado, violacion de derechos humanos, corrupcion, fraude fical y lavado de dinero, de acuerdo con las ficas emitidas por la La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Diputada del PAN arremetió contra reforma electoral de AMLO: “Es para que voten los muertos” La legisladora Genoveva Huerta aseguró que la iniciativa vulnera al INE, a la democracia mexicana y que ello implicaría regresar a las prácticas de los años 70 VER NOTA

Recientemente el primo del funcionario buscado por las autoridades, José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, solicitó tener acceso a la carpeta de investigación del ex gobernador de Tamaulipas, la cual le fue negada por el juez penal Guillermo Francisco Urbina Tanús.

El amparo para obtener la carpeta de investigación del ex gobernador de tamaulipas fue negada por el juez (FOTO:ARCHIVO)

La demanda de amparo presentada por José Ramón buscaba obtener detalles de las carpeta de investigación FED /DGCAP/ DGCAP - CDMX / 00028 /2022 la cual dictamina el delito de lavado de dinero contra su familiar realizada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Fernando Belaunzarán aseguró que AMLO no puede ocultar el “pavor” que le tiene a la marcha a favor del INE El integrante del Partido Acción Nacional advirtió que los partidos del bloque opositor no permitirán que el presidente López Obrador se robe la elección presidencial del 2024. VER NOTA

Ante el caso del ex gobernador de Tamaulipas, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, señaló que es deber de la policía internacional capturar al funcionario ya que este se encuentra prófugo fuera del país.

“Tiene que ser la policía internacional la que logre la captura, toda vez que es una persona que se encuentra fuera de la jurisdicción del país, pero eso, en buen español se llama ser prófugo de la justicia”, señaló el procurador del estado de Hidalgo, Santiago Nieto.

Durante su visita al estado de Tamaulipas, el ex titular de la Unidad de Inteligencia declaró que la familia Cabeza de Vaca tiene distintos delitos en su contra y en específico de lavado de dinero, los cuales deben ser perseguidos por las dependencias correspondientes.

Santiago Nieto señaló que es la Fiscalía General de la República la encargada de llevar a cabo lo correspondiente a “temas de enriquecimiento ilícito” así como los actos de despojo y los electorales. Señaló además que el estado de Tamaulipas está en una etapa de justicia en temas delictivos, como lo sucedido con su ex gobernador.

“Creo que Tamaulipas está viviendo este gran momento de reconstrucción del estado de derecho y eso pasa para que se sancionen los hechos delictivos como el lavado de dinero, entre otros más”, recalcó en su presentación.

La marcha en defensa del INE será protagonisada en la Ciudad de México el proximo 13 de noviembre (foto:archivo)

Recientemente el ex gobernador de Tamaulipas ha estado mostrando su postura con respecto al tema de la Reforma Electoral. De acuerdo García Cabeza de Vaca, la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, atenta contra la democracia y libertad de los ciudadanos, por lo que ha apoyado el discurso en defensa al órgano electoral e incluso se sumó al llamado para asistir a la marcha que se realizará el próximo 13 de noviembre en la Ciudad de México y en distintas zonas de la república mexicana.

Como congruentemente lo he hecho durante mi carrera política, externo todo mi respaldo al @INEMexico, una institución que ha fortalecido la democracia en nuestro país.



No permitamos que se ataquen las instituciones que garantizan nuestra democracia y libertades políticas. pic.twitter.com/rkxAPngNWh — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) November 11, 2022

“Como congruentemente lo he hecho durante mi carrera política, externo todo mi respaldo al @INEMexico, una institución que ha fortalecido la democracia en nuestro país. No permitamos que se ataquen las instituciones que garantizan nuestra democracia y libertades políticas”, señaló en redes sociales el ex gobernador de Tamaulipas.

SEGUIR LEYENDO: