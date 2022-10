García Cabeza de Vaca respondió a AMLO sobre seguridad en Tamaulipas

El mandatario aseguró que con el gobierno anterior de Tamaulipas no tuvo comunicación (Foto: Twitter/@fgcabezadevaca/@lopezobrador_)

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respondió a los comentarios que vertió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su gobierno y aseguró que los actuales índices de seguridad en la entidad del norte del país son mérito de su administración.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) agradeció al Gabinete de Seguridad Federal, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por reconocer los avances de la entidad por disminuir los problemas de inseguridad en Tamaulipas durante la conferencia mañanera.

Indicó que disminuir las tazas de incidentes delictivos ha sido mérito de la sociedad y, principalmente, de su administración que concluyó el pasado 30 de septiembre, por lo que instó a que el estado siga avanzando sobre el mismo rumbo que se trazó.

“Agradezco al Gabinete de @SSPCMexico que en la visita a #Tamaulipas se hayan reconocido los logros en materia de seguridad durante el periodo de gobierno que encabecé y que concluyó el pasado 30 de septiembre. Mérito de la sociedad y gobierno. ¡No retrocedamos!”, redactó este miércoles 19 de octubre.

"Agradezco al Gabinete de @SSPCMexico que en la visita a #Tamaulipas se hayan reconocido los logros en materia de seguridad durante el periodo de gobierno que encabecé y que concluyó el pasado 30 de septiembre. Mérito de sociedad y gobierno. ¡No retrocedamos! pic.twitter.com/IpJYh8bHXK — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 19, 2022

Sobre el mismo tenor habló el hermano del exgobernador, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, el cual sentenció que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, reconoció no solo el trabajo del anterior gobernador, sino de su partido.

De igual manera, mediante las redes sociales, el legislador puntualizó que los datos que se arrojaron en la conferencia del mandatario mexicano son una prueba de que las administraciones de Acción Nacional otorgan seguridad a la ciudadanía que gobierna.

“Agradezco al secretario de la Defensa por reconocer durante #LaMañanera en #CiudadVictoria, los logros que el exgobernador @fgcabezadevaca alcanzó en pro de las y los tamaulipecos. ¡Gracias por reconocer de los gobiernos de #AcciónNacional!”

Agradezco al secretario de la Defensa por reconocer durante #LaMañanera en #CiudadVictoria, los logros que el exgobernador @fgcabezadevaca alcanzó en pro de las y los tamaulipecos.



¡Gracias por reconocer los resultados de los gobiernos de #AcciónNacional! pic.twitter.com/9CpbCMBvLN — Ismael Cabeza de Vaca (@IGCabezadeVaca) October 19, 2022

Las palabras de los hermanos panistas se dieron tiempo después de que el mandatario mexicano mostró su respaldo al nuevo mandatario del estado, Américo Villarreal, que recientemente tomó posesión; asimismo, se tomó su tiempo para puntualizar que no se dio una correcta comunicación con el gobierno panista.

Ante los medios de comunicación que se dieron cita en la entidad del norte, el tabasqueño agradeció la valentía de la ciudadanía local por “decidir cambiar” a su gobierno y apostar por la Cuarta Transformación, por lo que sentenció que su movimiento no tiene derecho a fallar a la confianza que se vertió en los comicios.

“Es cosa de no perder el impulso y que la gente vea que no fue en vano el aguantar amenazas y votar en secreto para que se diera el cambio. No tenemos derecho a fallarle al pueblo de Tamaulipas y el doctor Américo es una garantía de que va a estar a la altura de las circunstancias”, expresó.

Se anunció un nuevo programa para Tamaulipas (Foto: Presidencia)

Un día previo a las declaraciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) apostarán por labores de inteligencia para combatir el problema de narcotráfico que asedia a la entidad, aunado a un despliegue de 10 mil agentes operativos.

De acuerdo con las autoridades federales, se prevé el reforzamiento en cuatro subdependencias del Ejército y el área naval para reducir ilícitos cometidos por la delincuencia organizada, cuyas actividades criminales concentran miles de asesinatos en cuatro municipios, tres de los cuales están en la frontera con Estados Unidos.

