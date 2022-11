“Perro del infierno”: ésta es la nueva variante COVID 2022

Se trata de una nueva variante de Omicron y su nombre original es BQ.1 y BQ.1.1. (Foto: Universidad de Missouri)

Tras registrarse más de 616 millones de casos confirmados con la enfermedad provocada por COVID-19 y 6,5 millones de fallecimientos el mundo se dejó llevar por una “nueva normalidad” y honestamente relajó las medidas sanitarias impuetsas.

Sin embargo, expertos en la materia aseguran que la pandemia continúa, como el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, Anthony Fauci, quien afirmó en una publicación del pasado mes de octubre que “no debería sorprendernos” que apareciera una nueva variante del coronavirus.

Y tal es el caso, pues la última variante ya apareció en el mundo, es conocida como BQ.1.1 de la COVID-19 y ha sido apodada como “Perro del infierno”, (Hellhound en inglés).

Origen del nombre

El nombre original de esta nueva variante de Omicron es BQ.1 como BQ.1.1, sin embargo se le asignó un sobre nombre en Alemania y fue difundida en redes sociales, ahora ya sea en español o en inglés, se ha encontrado que los internautas se refieren a este virus como “perro del infierno” o “Cerbero”, presuntamente porque supone un estado de gravedad mayor a las anteriores variantes conocidas.

"Perro del infierno" también conocido como Cerbero, el perro en la mitología griega guardián del inframundo. (Foto: Wikipedia)

El perro del infierno es concebido en la mitología griega, bajo el título de Cerbero, Can Cerbero o Cancerbero. Este animalito se trataba ni más ni menos que del perro del dios Hades. En los libros es descrito como un monstruo que tenía de tres a cincuenta cabezas y en vez de una cola de cartílago contaba con una serpiente en el rabo y otras cuantas que le sobresalían de varias partes de su cuerpo.

Cerbero destacó por haber sido el feroz guardián de las puertas del infierno, era quien cuidaba que los muertos no salieran y al mismo tiempo que los vivos no pudieran ingresar al inframundo.

Es importante hacer hincapié, que el nombre que está identificando a esta variante no es oficialmente “Perro del Infierno”, ya que no se encuentran dentro de ninguna de las denominaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Parece haber aparecido por primera vez en Twitter y otra de las teorías es que se usó para recordar más fácilmente el tipo de variante, dada la dificultad para recordar el nombre oficial. Esta no sería la primera vez que ocurre esto, pues en los últimos años hubo otros casos de identificaciones no oficiales, surgieron por ejemplo con “Centaurus”, que fue aplicado este apodo para la variante BA.2.75.

Célula infectada con la cepa Omicron de partículas del virus SARS-CoV-2. (Foto: Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas)

Síntomas de la nueva variante

Los síntomas de esta nueva variante y sus subvariantes producen los siguientes problemas de salud y síntomas, a simple vista son muy similares a los provocados por el virus original de la COVID-19:

-Dolor de garganta

-Tos

-Malestar general

-Fatiga

-Pérdida de la voz

-Diarrea

-Escurrimiento nasal

-Congestión nasal

-Dolor de cabeza

-Fiebre

-Dolores muscular

- Pérdida de olfato y gusto

-Ritmo cardíaco elevado

El contagio es completamente el mismo que como se transmitió el COVID-19 desde sus inicios.

Los síntomas causados por la variante "Perro del infierno" son similares a los de la COVID-19. (Foto: Getty)

Por su parte, Anthony Fauci, epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, ha comentado que la variante BQ.1.1 presenta “cualidades o características peligrosas que podrían evadir algunas de las intervenciones que tenemos”.

En ese sentido, Eric Topol, el fundador del Instituto Traslacional de Investigación Scripps, aseguró que una de las mayores preocupaciones alrededor de “Hellhound” es que “está plagada de mutaciones problemáticas que podrían representar una amenaza para la respuesta de nuestro sistema inmunológico”, afirmó para la revista Times.

Expertos pronostican que la variante ligada a ómicron, se va a expandir a finales de noviembre y principios de diciembre. De acuerdo a primeras investigaciones se reporta que podría ser un 10 por ciento más contagioso que las anteriores, además de que las infecciones respiratorias y los virus se encuentran a la alza en un lado del planeta ya que el otoño se instaló y está por dar paso al crudo invierno.

Perro del Infierno crece y llega rápidamente alrededor de Europa, según datos proporcionados por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC), se prevé que esta variante supere el 50 por ciento en Europa en las siguientes semanas.

La variante "Hellhound" tiene un brote a la alza en Europa. (REUTERS/Nacho Doce/File Photo)

Cabe mencionar que hasta ahora, no existe evidencia contundente de que Hellhound sea más contagiosa o que ninguna de las vacunas no tengan efectividad contra esta variante. De igual manera esto se sustenta en que fue la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) quien aseguró en octubre, que hasta el momento no “hay datos epidemiológicos que sugieran un aumento de la gravedad”.

La BQ.1.1 fue identificada en casos originados en cinco países pertenecientes a la Unión Europea, por ejemplo, Francia cuenta con 25 por ciento de las infecciones, Bélgica se mantiene en un 10 por ciento, Irlanda 7 por ciento, los Países Bajos tienen un 6 por ciento y finalmente Italia se mantiene en 5 por ciento.

España, en estos momentos, representan el 2,7 por ciento de los contagios activos, y de acuerdo a Según Gregory Poland, un científico de Mayo Clinic, precisamente estas variantes BQ.1 y BQ.1.1 muy posiblemente “pueden conducir a un aumento grave de la enfermedad para el invierno en los EEUU” como ya está sucediendo en Europa y el Reino Unido.

“Perro del infierno” ya llegó a Chile

Precisamente este sábado 12 de noviembre la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que se ha detectado la sub-variante “perro del infierno” en Chile, sin embargo no es considerada “predominante” en los casos de COVID que se presentan actualmente en el país.

“Aquí se ha detectado, pero no es la predominante. Seguimos con el predominio de BA.4 y BA.5 (…) tiene esta capacidad de transmisión más fuerte, pero no hay evidencia de que tenga una mayor gravedad”, expuso la titular.

Chile confirmó este 12 de novimebre la aparición de la variante derivada de Omicrón. (REUTERS/Ivan Alvarado)

Variantes COVID-19

Durante el 2021, el mundo enfrentó con temor la aparición de diversas variantes de la COVID-19, a las cuales, la Organización Mundial de la Salud les dio un nombre del alfabeto griego.

La variante Alfa (también conocida como variante Kent o B.1.1.7) que se descubrió por primera vez en el sureste de Inglaterra

La variante Beta ( variante sudafricana o B.1.351).

La variante Gamma (conocida como variante brasileña o P.2).

La variante Delta (también denominada como variante india o P.1) y que hasta el momento es la predominante en el mundo. Todas ellas fueron clasificadas como “variantes de interés”.

También existen Epsilon o B.1.427/B.1.429; Zeta; Eta (B.1.525); Theta o P.3; Lota (B.1.526); Kappa o B.1.617.1; Lambda (C.37) y Mu o B.1.621.

A finales de aquel año, también la OMS dio a conocer la aparición de la llamada Ómicron (B.1.1.529), la cual surgió en Sudáfrica y fue catalogada como “altamente contagiosa”.

La BQ.1.1 fue identificada en cinco países pertenecientes a la Unión Europea, Francia cuenta con 25 por ciento de las infecciones. (Getty Images)

La prevención ante las variantes de COVID-19

Los expertos advirtieron que no se deben olvidar las precauciones básicas contra la COVID-19. Por lo menos en México el uso de cubrebocas en centros de trabajo y demás espacios cerrados quedó a consideración particular de las condiciones en dichos lugares, en transporte público colectivo sigue siendo una medida sanitaria recomendable.

