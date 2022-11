La irónica condición que Fernández de Cevallos planteó para que AMLO reciba su pensión del ISSSTE

Fernández de Cevallos reaccionó a la aspiración de AMLO para solicitar pensión al ISSSTE. (Fotos: Cuartoscuro)

El pasado 9 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) generó controversia tras externar que al retirarse de la presidencia solicitará su pensión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) porque “no tiene dinero”.

Felipe Calderón se burló de la pensión del ISSSTE que pedirá AMLO; dijo que le falta cotizar semanas El expresidente panista no pudo evitar lanzar un ácido comentario a la aspiración que tiene el presidente López Obrador para su salida de la presidencia VER NOTA

Esto mereció de la irónica respuesta de su acérrimo opositor, Diego Fernández de Cevallos, quien - mediante su cuenta de Twitter - planteó “una condición” para que el Jefe del Ejecutivo pudiera recibir el beneficio. Esto, no sin antes contestar a las descalificaciones que lanzó en aquella mañanera, donde tundió a “los luchadores sociales que se echaron a perder” y ahora viven entre riquezas, según él.

“De repente ranchos y caballos finos (…) con los puros y así. Carros último modelo”, fueron los señalamientos que el mandatario mencionó en aquella mañanera y que El Jefe Diego aceptó sarcásticamente.

Del aumento salarial al encubrimiento de pruebas en el feminicidio de Ariadna Fernanda, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia de prensa mañanera del presidente de México y su gabinete este martes 08 de noviembre VER NOTA

De ese modo, el ex candidato a la presidencia planteó que López Obrador podría recibir dicha pensión ”en CASH”, pues, dijo, el mandatario carece de una cuenta bancaria; esto, en referencia a las acusaciones planteadas en el polémico libro de El Rey del Cash.

“Sí, en mi hacienda, a caballo y fumando un puro le respondo a TARTUFO: estoy de acuerdo que lo pensione el ISSSTE, pero, como no tiene cuenta de banco, que se lo manden en CASH”.

El Jefe Diego hizo referencia al libro de Elena Chávez, El Rey del Cash. (Captura: Twitter)

El ejemplar de la escritora Elena Chávez González se colocó en la mira del ojo público por revelar las supuestas traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo en el círculo cercano de Andrés Manuel.

AMLO recomendó que la FGR atraiga el caso de Ariadna Fernanda tras presunto encubrimiento del fiscal de Morelos El presidente de México reprobó que la Fiscalía de Morelos desviara la causa y el móvil del feminicidio de Ariadna Fernanda VER NOTA

En ese sentido, el relato la ex pareja del político César Yáñez, uno de los más cercanos y apreciados del tabasqueño, también refiere a un presunto esquema de entregas de dinero en efectivo de funcionarios con los cuales López Obrador habría financiado cerca de 10 años de campañas políticas.

Sin embargo, el mandatario mexicano ha demeritado y negado en diversas ocasiones las acusaciones de Chávez González; respecto al mencionado esquema, señaló que “nunca le ha interesado el dinero”, “ni lo material”.

“No me ha interesado nunca el dinero, nunca. Llevo décadas sin tener una cuenta de cheques, no cinco, 10 años, no 30, 40. No sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito”, afirmó al destacar que él no tiene control sobre el dinero que percibe, pues “quien me administra mis ingresos es Beatriz (Gutiérrez Müller) y antes Rocío, y me daban para mis gastos, para lo elemental”.

Pese a ello, el presidente aseguró no estar en contra de las personas que tienen riqueza, sino de aquellos que la obtuvieron a través de la corrupción.

AMLO negó las acusaciones que Elena Chávez planteó en El Rey del Cash. (Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Felipe Calderón se burló de AMLO por pensión del ISSSTE

El ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, se unió a la ola de burlas luego que AMLO revelara su aspiración por gozar de la pensión del Instituto. Esto, al asegurar que el tabasqueño debería cotizar más semanas.

“Tampoco tiene semanas de cotización suficientes para pedir pensión”, señaló en una publicación de Twitter.

Ese mismo día antecesor de Calderón, Vicente Fox, entró en controversia luego de adjudicarse como el “verdadero creador” de las pensiones para adultos mayores. Un argumento que usuarios desmintieron al recordarle su rechazo a dichos beneficios, así como el reconocimiento que él mismo planteó a López Obrador como el pionero en este tipo de programas.

SEGUIR LEYENDO: