La declaración de Gabriel Soto que habría dejado entrever su posible ruptura con Irina Baeva

Tras aplazar en múltiples ocasiones su boda y aparecer por separado públicamente, los rumores respecto a una aparente ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto no han dejado de circular. Ante esto, ambos famosos han asegurado en diversas ocasiones que su noviazgo se encuentra en un buen momento y que el altar los espera próximamente.

Sin embargo, conforme pasan los meses y los actores no muestran ningún avance en sus planes nupciales la preocupación de sus fans ha comenzado a acrecentarse. Y, como si no fuera poco, a finales de octubre -cuando fue el cumpleaños de Irina- trascendió que el actor de telenovelas como Soltero con hijas, Amor dividido o Te acuerdas de mí no pudo festejar junto a su prometida.

Así, ahora que Gabriel Soto dio una entrevista para la revista People la controversia volvió a desatarse, pues el famoso evadió a hablar de su romance y varios usuarios en redes consideraron que esto se debía a que posiblemente la pareja había finalizado su relación.

“Termino el año lleno de bendiciones, con salud, trabajo, con amor, con el amor de mis hijas, con un proyecto que era el más importante en mi carrera”, comenzó a decir.

De igual manera, el mexicano puntualizó que no sólo se sentía pleno con el apoyo y cariño de su familia, sino que su trabajo también estaba dejando buenos frutos.

“Me siento con una madurez especial, actoral y a pesar que le estoy pegando a los 50 años me siento mejor que nunca físicamente, emocionalmente me siento en mi mejor momento”, señaló sin hacer ninguna referencia a Irina.

Estas declaraciones rápidamente se viralizaron y usuarios de Instagram no dudaron en reaccionar al respecto.

“Lo que mal empieza, mal acaba”. “Si se lo hizo a la mamá de sus hijas, a la otra y a la otra, así será”. “Yo no sé para que tanto negarlo si la verdad siempre sale a flote”. “Pobre de Irina fue la que quedó mal y el cómo si nada a su siguiente víctima”, son algunos de los comentarios que aparecen.

Cabe señalar que el romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva comenzó antes de que el actor mexicano se divorciara de la conductora Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas. Así que la intérprete rusa se convirtió para muchos en la tercera en discordia, la villana del cuento, y en “la mujer ambiciosa” que destrozó una familia.

El escándalo mediático que supuso el noviazgo fue una carga demasiado pesada para Irina Baeva, quien recibió amenazas, insultos y ataques constantes. Su decisión, la hizo pagar “un precio muy alto”, y por primera vez, la artista rompió en llanto frente a las cámaras y se derrumbó al narrar lo difícil que ha sido su vida desde entonces.

En una antigua entrevista con Yordi Rosado, la intérprete de Pasión y Poder, abrió su corazón y habló con sinceridad de su relación con Gabriel Soto y sin poder contener las lágrimas, confesó que hoy en día cree que su historia de amor comenzó de forma precipitada.

“Hay mil versiones, mil historias, mil mentiras, y cosas ciertas. Y yo lo único que te puedo decir ahí es sí, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro. Que lo sigo haciendo al día de hoy. Que lo hice por amor. Me enamoré. Me enamoré de un hombre que estaba separado. Que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje. Que no estaba en mi cartulina a los 20 años cuando yo decía, ‘Claro, quiero un hombre que se esté divorciando y que tenga hijos’. Claro que no. Pero así pasó. Las cosas de pronto se dan de la manera que se dan”, dijo Irina Baeva en aquel entonces.

