CNDH fue señalada por presunto acoso a un consejero

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le pidió, por oficio, a uno de sus consejeros que “pueda explicar el sentido de su tweet” que publicó el 4 de noviembre.

El consejero y Doctor Jorge Saavedra publicó la carta, que la Comisión le envió, en sus redes sociales, donde mencionó que en el video se ve “un lindo panda rojo está tratando de asustar a una piedra y la piedra no reacciona”, sin embargo, él cree que los seis “alt@s funcionari@s de la CNDH me acosan por otra razón y no por el video”.

Aun así, el ex director de Censida señaló, en un hilo de Twitter, que esto lo hacen para “lanzarme ataques personales por lo que interpretan, es una bajeza e inmensa burla de mi parte a su jefa Rosario Piedra, por video que compartí”.

De igual forma, comentó que el consejero están utilizando recursos públicos para los ataques y calumniarlo, en este caso da el nombre del 5to Visitador General de la CNDH y expresidente de la Comisión Derechos Humanos de Sonora, Raúl Ramírez.

Estos ataques se deben a que el 2 de noviembre, de este año, Jorge Alejandro Saavedra López fue entrevistado en Aristegui en Vivo en donde denunció que el pronunciamiento de la CNDH al Instituto Nacional Electoral (INE) “respondió a una interpretación política de su titular, Rosario Piedra Ibarra y es distinto a las recomendaciones”.

“En ningún momento solicitamos tal cosa ni creemos que debiéramos nosotros inmiscuirnos en un debate político que se está dando, incluso de tipo partidista, que va mucho más allá de las funciones que tiene la CNDH en materia de protección de los Derechos Humanos”, dijo en la entrevista.

En su cuenta personal el consejero escribió que el 5to Visitador General lo propuso su amigo Padrés, exgobernador de Sonora. Y él, a su vez, es quien acusó al actual consejero de ser “un títere de l@s Senador@s que me nombraron Consejero Consultivo, es decir, títere del 88 por ciento de tod@s los Senador@s de absolutamente todos los partidos políticos”.

Otra funcionaria que el Doctor Jorge Saavedra señaló de que lo calumnió fue Rosy Laura, Directora Gral Centro Nacional de DDHH, ya que mencionó él que sin conocerlo lo acusó de “machista y misógino por el video del panda y la piedra, cosa que niego terminantemente, quienes si me conocen bien, saben que jamás podría ser yo ni machista ni misógino”, explicó en su hilo de tuiter.

Ante estos ataques, Jorge le pidió a la Maestra Rosario Piedra Ibarra que “si sus funcionar@s no tenían consigna institucional de atacarme, entonces les reconviniera a que borraran sus insultos personales contra mí, y de no borrarlos me reservaba el derecho de contestar sus tuits”.

Al ver que no los borraron, Jorge señaló que ha contestado los insultos y calumnias de los funcionarios de la CNDH y pidió la renuncia de estos, ya que ninguno de ellos debería de usar su puesto, que les pagan con los impuestos de ciudadanos, para lanzar ataques personales.

“Dejo el video del animal (supongo que soy yo) asustando a la piedra que no se asusta, y que funcionarios de la CNDH imaginaron es la Mtra. Rosario Piedra, y por lo cual me acusan de machista, misógino y títere del @senadomexicano, les faltó acusarme de #HOMOSEXUAL”, finalizó el hilo.

El cuatro de noviembre Jorge Saavedra publicó en su cuenta de Twitter el video con la leyenda: “Tratando de asustar a la Piedra, y la Piedra no reacciona” junto con el video de un oso panda rojo asusta a una piedra y entre los comentarios se puede leer el de Raúl Ramírez que escribió:

“Todo lo que tienes que hacer para quedar bien con tus titiriteros, esos que te pusieron como Consejero y que te mueven a su antojo. Lamentable y triste actuación la tuya”.

De igual forma, Rosy Laura también contestó y escribió en el mismo video del consejero Jorge Saavedra donde señaló que ese video “fomenta la violencia de género”:

“La vulgaridad machista: Cobardes insinuaciones, agresiones pasivas, descalificación sin argumentos de @jorgesaavedramx habla de la #URGENTE necesidad de proponer cambios inmediatos al #Consejo de la @CNDH porque se puede y se vale disentir! Pero #NO fomentar la #ViolenciaDeGenero”.

