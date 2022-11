“Vienen tiempos duros”: las lecciones de Alex Kaiser para sobrevivir a las crisis económicas

Axel Kaiser es un especialista en temas económicos y de innovación en del mercado. (foto:Infobae)

Para saber de qué trata la economía no es necesario comprender todas las teorías que se han explicado por diversos autores. Los temas económicos son aquellos que competen a todas y todos por lo que algunos conceptos como el dinero o la producción sean casi obvios.

La película “Vivir toda la vida” la está rompiendo en Europa, entrevista con la dupla cinematográfica Ni el sismo de 2017 ni el COVID-19 impidieron que la mancuerna entre Marlén Ríos-Farjat e Ignacio Miguel Ortiz entregara un cortometraje que invite al espectador a preguntarse sobre el valor del tiempo de vida VER NOTA

De acuerdo al filósofo especialista en temas económicos, Axel Kaiser, en entrevista con Infobae México, los tiempos económicos que se avecinan son complicados y las personas y por supuesto las nuevas generaciones deben estar preparadas para ello:

“Hay que estar dispuesto al sacrificio, porque vienen tiempos duros, hablando económicamente en todo occidente, en todo el mundo (...) hay que tener una actitud dispuesta a valorar lo que uno tiene y dejar las quejas por lo que no se tiene (...)actitudes que pueden dejar fuera del mercado de trabajo. Las nuevas generaciones tienen la inteligencia y las capacidades también están, pero hay un problema de actitud”, señaló el filósofo Axel Kaiser.

Se reportó una balacera que habría dejado 3 víctimas mortales en la Gustavo A. Madero Aparentemente, las personas que realizaron las detonaciones ingresaron a una unidad habitacional en moto VER NOTA

Según académico los tiempos serán críticos económicamente y los jóvenes necesitan entender que las cosas no son fáciles, hablando de calidad de vida, por lo que tener resiliencia, tolerancia y por supuesto actitud positiva serán las bases fundamentales para que el su desarrollo económico no decaiga y su campo de innovación y productividad incremente.

Ante este panorama, el escritor explicó en su libro titulado El Economista Callejero, que las personas necesitan saber o comprender algunos puntos fundamentales sobre economía para así aprovechar e incrementar su acción económica y para no ser personas a las cuales se puedan engañar fácilmente por políticos o demagogos

Familiares de migrantes desaparecidos exigieron implementar un Consejo en Chiapas Actualmente las organizaciones cuentan con un banco precario de datos, 136 personas migrantes desaparecidos son los únicos que aparecen en el registro VER NOTA

“Las personas deberían tener conocimientos fundamentales de economía y entender principios básicos de cómo funciona la realidad económica (...) porque incluso personas que han estudiado economía saben menos de economía(...) No hay ninguna razón por la cual una persona que no tienen incluso estadios no sepa de economía”, señaló el autor chileno en entrevista.

Gracias a estas razones, el especialista en temas económicos creó El Economista Callejero e indicó que el nombre de la publicación hace referencia a aquellas personas que entienden que los recursos son limitados y que estos deben de ser creados o producidos a través del esfuerzo e involucramiento de todas las personas. Para el académico la economía debería beneficiar a todas y todos ya que es a partir de su productividad e intercambio la razón por la cual ésta puede funcionar.

El filósofo chileno explicó que con respecto a la economía es necesario entender que todo bien o servicio cuesta y que nada de los que se obtiene gratis es realmente un regalo, pues todo debe ser pagado por alguien, ya sea el Estado con los impuestos o con los mismos recursos de las personas.

El Economista Callejero es un libro que busca explicar las teorías más complejas de la economía para entender cómo funciona (foto:Infoabe)

Una de las razones fundamentales que explica Axel Kaiser en su libro es que el Estado, como ente benefactor, no puede solucionar todos los problemas sociales y mucho menos los económicos porque la riqueza no se crea sola y necesita que las personas sean aquellas que la produzcan, compartan y distribuyan. Para ello es necesariamente la participación de los invadidos en el sector económico en cualquier aspecto ya que si un cierto grupo produce existe otro que demanda y así sucesivamente. Cuando este proceso se rompe hay una fractura económica y por ello empiezan a surgir las brechas y las posibles desigualdades:

“Vivimos en un mundo donde idolatramos el Estado, es una religión realmente (...) si nosotros logramos que la gente entienda que cada vez que quiere obtener algo gratis del Estado hay que meterle la mano en el bolsillo a otra persona, vamos a tener una buena parte de la batalla ganada(...) tenemos que entender que todos tenemos que trabajar muy duro, ser muy eficientes, permitir que haya mucha inversión y dejar afuera al Estado”, explicó el autor del libro.

La tecnología es un puente entre las ciencias de la vida y las ciencias médicas (Crédito: Prensa ITBA)

De acuerdo al profesor las nuevas generaciones tienen la oportunidad de innovar de acuerdo a su contexto, y aunque pareciera que todo ya está inventado, las personas siempre van a necesitar bienes y servicios que deben ser producidos en distintas formas.

La innovación es un tema de oportunidad a través de un cierto problema, sin embargo, las nuevas tecnologías son la nueva rama en donde se puede explorar a fondo la forma de innovar:

“La innovación es un proceso individual. En función del entorno en el que se desenvuelve. Las personas se encuentran en un estado de alerta para detectar oportunidades (...) hay que estar muy pendiente de las tecnologías porque hay diversos campos en desarrollo y son oportunidades para innovar”, explicó el especialista

El filósofo Kaiser,en El Economista Callejero, describe que actualmente la economía no puede ser un tema desconocido ya que las personas están constantemente participando en ella. Señala que, a comparación de otras épocas, actualmente se tiene el índice más bajo de pobreza y esto es gracias a la innovación y la apertura del mercado.

SEGUIR LEYENDO: